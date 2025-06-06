Навроцкий назвал Туска худшим премьер-министром Польши за последние 40 лет

Польшу разрывают на части оказавшиеся у власти политики. Конфронтация между правоконсервативным президентским дворцом и проевропейской правящей коалицией вышла на новый уровень. В интервью польскому телеканалу новоизбранный лидер Кароль Навроцкий назвал Дональда Туска худшим премьер-министром страны за последние 40 лет.

По словам Навроцкого, нынешнее правительство не справляется с управлением страной. Товары в Польше повально дорожают, а цены на энергоносители и вовсе одни из самых высоких в Европе, провал реформ в здравоохранении и законодательстве – все это подрывает доверие к власти. На фоне этого Навроцкий заявил, что, если коалиция хочет сохранить свои позиции, лучше было бы отправить Туска на пенсию.

Кароль Навроцкий, президент Польши:

Дональд Туск должен быть готов столкнуться с сильным сопротивлением со стороны президентского дворца. Безусловно, то, что будет хорошо для поляков, что мы сможем сделать вместе, конечно, получит мое одобрение. Все остальное, что в основном касается личных амбиций премьер-министра, будет встречено критикой и жесткими мерами.

Подобные высказывания новоизбранного президента сильно подрывают репутацию Дональда Туска, который недавно анонсировал проведение голосования по вотуму о доверии своему правительству.