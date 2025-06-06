Навроцкий назвал Туска худшим премьер-министром Польши за последние 40 лет
Польшу разрывают на части оказавшиеся у власти политики. Конфронтация между правоконсервативным президентским дворцом и проевропейской правящей коалицией вышла на новый уровень. В интервью польскому телеканалу новоизбранный лидер Кароль Навроцкий назвал Дональда Туска худшим премьер-министром страны за последние 40 лет.
По словам Навроцкого, нынешнее правительство не справляется с управлением страной. Товары в Польше повально дорожают, а цены на энергоносители и вовсе одни из самых высоких в Европе, провал реформ в здравоохранении и законодательстве – все это подрывает доверие к власти. На фоне этого Навроцкий заявил, что, если коалиция хочет сохранить свои позиции, лучше было бы отправить Туска на пенсию.
Кароль Навроцкий, президент Польши:
Дональд Туск должен быть готов столкнуться с сильным сопротивлением со стороны президентского дворца. Безусловно, то, что будет хорошо для поляков, что мы сможем сделать вместе, конечно, получит мое одобрение. Все остальное, что в основном касается личных амбиций премьер-министра, будет встречено критикой и жесткими мерами.
Подобные высказывания новоизбранного президента сильно подрывают репутацию Дональда Туска, который недавно анонсировал проведение голосования по вотуму о доверии своему правительству.
Дональд Туск, премьер-министр Польши:
Этот вотум доверия должен стать новым началом. Поэтому он будет наступательным, а не оборонительным. Люди, конечно, будут комментировать это по-разному, но мы столкнемся со сложными вещами, а именно с новым президентом. И если кто-то из нас не готов сражаться, то предлагаю поискать другую работу.
Победа Навроцкого на президентских выборах нанесла сильный удар по попыткам правительства сохранить проевропейскую ориентацию Варшавы. Ко всему прочему, общество уже устало от разрушительных реформ кабмина, что сказывается на рейтинге премьера: он скатывается все ниже. Впрочем, большинство поляков не жалуют и Навроцкого. Данные последних соцопросов красноречивы: почти 42 % жителей республики недовольны результатами президентских выборов. Однако больше экспертов удивило число поляков, которых и сами выборы и их итоги оставили абсолютно равнодушными. 25 % респондентов безразлично, кто будет управлять страной. Люди просто не верят, что кто-либо из политиков сможет вывести ее из кризиса. Что ж, эксперты не прогадали с прогнозами: глубокая поляризация польского общества налицо.