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По методикам цифровой психологии. Как распознать гиперактивного ребёнка?

29 ноября 2023 20:15
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Ребенок-ураган, энерджайзер – гиперактивных детей называют по-разному. До сих пор не утихают споры, что это такое – болезнь или обычная распущенность, и почему такие дети изводят всех окружающих своим шумным и активным поведением. О том, как усадить такого ребенка за парту, может ли он добиться хороших результатов в школе и где взять силы, когда родительское терпение уже на исходе, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Существует теория, что по дате рождения можно определить, будет ли человек гиперактивным.

По методикам цифровой психологии. Как распознать гиперактивного ребёнка?-1

Евгений Куренчанин, семейный медиатор:
Да, безусловно.

Алеся Лакина:
Евгений, расскажите подробнее.

Евгений Куренчанин:
Когда мы знаем дату рождения любого человека, можем по определенным методикам цифровой психологии определить уровень его энергии и предусмотреть, в некотором смысле даже купировать. Если мы видим излишний у него избыток энергии по цифрам, купировать, если потенциально есть. То есть это может быть не проблема, просто потенциал ребенка. То есть мы видим энергию. Все, что происходит – это потоки энергии. Если мы видим у него переизбыток, просто купируем. Определенным образом можем работать с ребенком через объяснения родителям, консультации, определение вектора развития ребенка, направления его в какие-то, например, спортивные сферы.

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# Психология # общество # Алеся Лакина # Фотофакт

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