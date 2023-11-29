По методикам цифровой психологии. Как распознать гиперактивного ребёнка?

Ребенок-ураган, энерджайзер – гиперактивных детей называют по-разному. До сих пор не утихают споры, что это такое – болезнь или обычная распущенность, и почему такие дети изводят всех окружающих своим шумным и активным поведением. О том, как усадить такого ребенка за парту, может ли он добиться хороших результатов в школе и где взять силы, когда родительское терпение уже на исходе, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Существует теория, что по дате рождения можно определить, будет ли человек гиперактивным.
Евгений Куренчанин, семейный медиатор:
Да, безусловно.
Алеся Лакина:
Евгений, расскажите подробнее.
Евгений Куренчанин:
Когда мы знаем дату рождения любого человека, можем по определенным методикам цифровой психологии определить уровень его энергии и предусмотреть, в некотором смысле даже купировать. Если мы видим излишний у него избыток энергии по цифрам, купировать, если потенциально есть. То есть это может быть не проблема, просто потенциал ребенка. То есть мы видим энергию. Все, что происходит – это потоки энергии. Если мы видим у него переизбыток, просто купируем. Определенным образом можем работать с ребенком через объяснения родителям, консультации, определение вектора развития ребенка, направления его в какие-то, например, спортивные сферы.
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