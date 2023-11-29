Незаконченные дела приводят к процессу саморазрушения. Как жить с синдромом дефицита внимания?

Ребенок-ураган, энерджайзер – гиперактивных детей называют по-разному. До сих пор не утихают споры, что это такое – болезнь или обычная распущенность, и почему такие дети изводят всех окружающих своим шумным и активным поведением. О том, как усадить такого ребенка за парту, может ли он добиться хороших результатов в школе и где взять силы, когда родительское терпение уже на исходе, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Что делать этим детям потом, во взрослом возрасте? Что с ними будет?