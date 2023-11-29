Незаконченные дела приводят к процессу саморазрушения. Как жить с синдромом дефицита внимания?

Ребенок-ураган, энерджайзер – гиперактивных детей называют по-разному. До сих пор не утихают споры, что это такое – болезнь или обычная распущенность, и почему такие дети изводят всех окружающих своим шумным и активным поведением. О том, как усадить такого ребенка за парту, может ли он добиться хороших результатов в школе и где взять силы, когда родительское терпение уже на исходе, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Что делать этим детям потом, во взрослом возрасте? Что с ними будет?
Татьяна Емельянцева, врач-психотерапевт высшей категории:
Сейчас очень модная тема – психообразование молодых людей с СДВГ. Потому что очень грустно, когда в 40 лет человек понимает, что он такой был способный в школе, но почему-то жизнь у него не удалась. Он не такой эффективный, как другие. Потому что он легко отвлекается, ему нравится, интересно все, он дофаминщик. Но он не заканчивает начатого до конца. Незаконченные дела вообще разрушают человека, то есть приводят к процессу саморазрушения. Сдвгшник с трудом заканчивает начатое. Поэтому, уже начиная с подросткового возраста, молодые люди должны знать свои сильные и слабые стороны. Они очень предприимчивы, но имеют проблемы исполнительных функций. Исполнительные функции – это не только проблемы оперативной памяти, но еще эмоционально-волевые проблемы, как это принято говорить. Но самое главное – это проблемы исполнительных функций, то есть начать и сделать начатое до конца хорошо. Потому что такие люди быстро теряют интерес, остывают и поэтому не очень успешны.
Диагноз вызывает много споров. Насколько эффективно медикаментозное лечение СДВГ – подробнее здесь.