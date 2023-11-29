Диагноз вызывает много споров. Насколько эффективно медикаментозное лечение СДВГ?

Ребенок-ураган, энерджайзер – гиперактивных детей называют по-разному. До сих пор не утихают споры, что это такое – болезнь или обычная распущенность, и почему такие дети изводят всех окружающих своим шумным и активным поведением. О том, как усадить такого ребенка за парту, может ли он добиться хороших результатов в школе и где взять силы, когда родительское терпение уже на исходе, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Емельянцева, врач-психотерапевт высшей категории:

До сих пор этот диагноз вызывает очень много споров, потому что он был придуман в Америке. Даже есть такие точки зрения крайние, что этот диагноз был придуман специально для того, чтобы лекарства, которые эффективны при этом диагнозе, продавались лучше в Америке. Это неправда. То есть действительно существуют лекарственные средства, которые очень эффективны для таких детей. Но они назначаются в Америке только тогда, когда ребенок идет в школу. В целом этот диагноз в половине случаев ставится детскими психиатрами, когда ребенок идет в школу. Его проблемы невнимательности, неуместного поведения, то есть он говорит и делает абы что, дезорганизованного поведения – он срывает уроки, протестно-вызывающего поведения. Со стороны кажется, что он ведет себя как-то нагло, вообще наглый ребенок, невоспитанный. Это поведение становится очевидным, конечно, когда идет эта школьная нагрузка. Это приводит к тому, что даже через несколько недель родителей вызывают в школу и говорят: «Вам надо к психиатру и вообще надомное обучение». Но это тяжелая форма СДВГ.