По местам боевой и трудовой славы – рассказываем о проекте «Звёздный поход»

«Звездный поход» студентов и преподавателей по местам боевой и трудовой славы белорусского народа – это уже визитная карточка БГПУ. О итогах прошлого года и планах на новый поговорим с нашими гостями.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Журавская, начальник Центра студенческого творчества БГПУ им. М. Танка, и София Смоликова, участница похода, студентка БГПУ им. М. Танка.
Алеся Алехнович, ведущая:
Давайте кому-то напомним, а кому-то впервые расскажем, что это такое – «Звездные походы». Как давно они существуют? Какая у них цель?
Елена Журавская, начальник Центра студенческого творчества БГПУ им. М. Танка:
Мне кажется, сейчас все меньше остается людей, которые ни разу не слышали про наши «Звездные походы». Почему я так с уверенностью говорю? Потому что это многолетняя традиция нашего университета. В 2026 году «Звездные походы» пройдут в 61-й раз.
Основная миссия, цель, назначение наших походов – это, конечно, гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи. Это пройтись по местам боевой, трудовой славы белорусского народа и отдать дань памяти тем, благодаря кому мы сегодня имеем мирное небо над головой. Поэтому, естественно, программы «Звездных походов» включает целый ряд мероприятий, связанных с гражданско-патриотическим воспитанием.
Наши студенты, преподаватели посещают места массовых захоронений, обелиски, мемориальные комплексы. Проводят там митинги-реквиемы. По возможности мы встречаемся с ветеранами войны и труда, оказываем шефскую помощь. Мы знакомимся с районом не только в период военных действий, но и чем сейчас живет район, что собой представляет. Это экскурсии на предприятия.
Конечно, поскольку мы педагогический университет, посещаем учреждения образования и еще проводим большую профориентационную работу. Каждый «Звездный поход» имеет свою тему, то есть он посвящен. Если мы посмотрим историю, многолетняя традиция – первый поход в 1966 году. Это был учебный поход. Уже первый поход в 1967 году. Он был посвящен 50-летию Великого Октября.
Алеся Алехнович:
История походов очень насыщенная. Что приготовили в 2026 году? Какой маршрут? Куда направляетесь? Сколько будет все это длиться? Какая тема?
Елена Журавская:
В 2026 году наш «Звездный поход» стартует 27 января. Это будет торжественный митинг, посвященный старту. Сам поход пройдет 28, 29 и 30 января текущего года. География 61-го «Звездного похода» – это максимально районы Минской области. Это восемь районов Минской области, город Жодино Минской области, Ивацевичский район Брестской области и Ошмянский район Гродненской области.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Почему вы решили принимать участие в «Звездных походах»? Если вы студентка четвертого курса, значит ли это, что это ваш четвертый поход?
София Смоликова, участница похода, студентка БГПУ им. М. Танка:
Это мой третий поход. Дело в том, что когда я училась на первом курсе, у нас был уже такой сплоченный отряд, у меня не было возможности в него попасть. На втором курсе я попала в «Звездный поход».
Ольга Бурлакова:
Отряд большой, кстати?
София Смоликова:
Да, сегодня я являюсь командиром своего отряда. Он включает 26 человек, включая двух руководителей. Так что отряд достаточно большой. Я сама очень активный человек. Я люблю, когда моя активность направлена в правильное русло. Поэтому для меня «Звездный поход» – это не просто маршрут на карте, это зов сердца. Почему? Потому что мы посещаем памятные места. Мы идем к тем людям, благодаря которым сегодня живем под мирным небом над головой.
Для меня как будущего педагога это бесценный опыт. К тому же мне очень хочется вдохновить своим примером сегодняшних школьников, чтобы в будущем они выбрали, на мой взгляд, самую благородную профессию на Земле. Как говорил Роберт Рождественский: профессию дальнего действия. Конечно, это профессия учителя. Тот человек, который хотя бы один раз съездил в «Звездный поход», ему уже никакие погодные условия не страшны.
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