По местам боевой и трудовой славы – рассказываем о проекте «Звёздный поход»

Алеся Алехнович, ведущая: Давайте кому-то напомним, а кому-то впервые расскажем, что это такое – «Звездные походы». Как давно они существуют? Какая у них цель?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Журавская, начальник Центра студенческого творчества БГПУ им. М. Танка, и София Смоликова, участница похода, студентка БГПУ им. М. Танка.

«Звездный поход» студентов и преподавателей по местам боевой и трудовой славы белорусского народа – это уже визитная карточка БГПУ. О итогах прошлого года и планах на новый поговорим с нашими гостями.

Елена Журавская, начальник Центра студенческого творчества БГПУ им. М. Танка:

Мне кажется, сейчас все меньше остается людей, которые ни разу не слышали про наши «Звездные походы». Почему я так с уверенностью говорю? Потому что это многолетняя традиция нашего университета. В 2026 году «Звездные походы» пройдут в 61-й раз.

Основная миссия, цель, назначение наших походов – это, конечно, гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи. Это пройтись по местам боевой, трудовой славы белорусского народа и отдать дань памяти тем, благодаря кому мы сегодня имеем мирное небо над головой. Поэтому, естественно, программы «Звездных походов» включает целый ряд мероприятий, связанных с гражданско-патриотическим воспитанием.

Наши студенты, преподаватели посещают места массовых захоронений, обелиски, мемориальные комплексы. Проводят там митинги-реквиемы. По возможности мы встречаемся с ветеранами войны и труда, оказываем шефскую помощь. Мы знакомимся с районом не только в период военных действий, но и чем сейчас живет район, что собой представляет. Это экскурсии на предприятия.

Конечно, поскольку мы педагогический университет, посещаем учреждения образования и еще проводим большую профориентационную работу. Каждый «Звездный поход» имеет свою тему, то есть он посвящен. Если мы посмотрим историю, многолетняя традиция – первый поход в 1966 году. Это был учебный поход. Уже первый поход в 1967 году. Он был посвящен 50-летию Великого Октября.

Алеся Алехнович:

История походов очень насыщенная. Что приготовили в 2026 году? Какой маршрут? Куда направляетесь? Сколько будет все это длиться? Какая тема?

Елена Журавская:

В 2026 году наш «Звездный поход» стартует 27 января. Это будет торжественный митинг, посвященный старту. Сам поход пройдет 28, 29 и 30 января текущего года. География 61-го «Звездного похода» – это максимально районы Минской области. Это восемь районов Минской области, город Жодино Минской области, Ивацевичский район Брестской области и Ошмянский район Гродненской области.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Почему вы решили принимать участие в «Звездных походах»? Если вы студентка четвертого курса, значит ли это, что это ваш четвертый поход?