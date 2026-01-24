Чемпионат по метанию валенок прошёл в Могилёве

Чемпионат по метанию валенок прошел в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Путь к финалу лежал через квалификацию. Претендентам нужно было отправить войлочный снаряд за заветную черту.
Чемпионат по метанию валенок прошел в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Путь к финалу лежал через квалификацию. Претендентам нужно было отправить войлочный снаряд за заветную черту.
Каждому давалось три попытки. Судьи строго отслеживали, не было ли заступа и фиксировали результат до сантиметра. Участие в таком необычном соревновании приняли более 300 человек. Были среди них и те, кто до этого и вовсе не видел снега.
Сегодня соревнования по метанию валенок. Let’s go!
Для народных забав создали и соответствующий антураж. Красоту самой снежной зимы за последние 10 лет в Могилеве «заморозили» в ярких фотозонах. Сугробы, от которых устали коммунальные службы, в парке Подниколье превратились в уникальные композиции. Это почти два десятка ярких локаций: от белых медведей и знакомых всем Чебурашки с Крокодилом Геной до ледяной мебели и почти хрустального самовара.