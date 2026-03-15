Венгерские специалисты не смогли осмотреть нефтепровод «Дружба»

Еще 27 января Украина остановила прокачку российского топлива по «Дружбе» в Венгрию и Словакию, сославшись на повреждения трубопровода от ракетного удара. Однако спутниковые снимки, которые продемонстрировал премьер Словакии Роберт Фицо, говорят об обратном – основная линия не повреждена. На этом фоне Венгрия потребовала возобновить транзит и пригрозила заблокировать кредит ЕС для Украины на 90 миллиардов евро. Эти деньги уже одобрены, но без единогласного утверждения не поступят на счет Киева.

К тому же обострение вокруг «Дружбы» совпало с предвыборной кампанией в Венгрии, где 12 апреля пройдут парламентские выборы. Киев рассчитывает, что смена правительства в Будапеште автоматически решит вопрос транзита, и поэтому связывает разблокировку нефтепровода с получением европейского кредита. Венгрия же расценивает это как грубое вмешательство во внутренние дела и шантаж.