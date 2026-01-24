В Белорусском государственном технологическом университете прошёл день открытых дверей

Выбрать профессию мечты, пообщаться с будущими преподавателями и работодателями. В Белорусском государственном технологическом университете прошел день открытых дверей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Абитуриенты и их родители смогли узнать всю необходимую информацию о факультетах, программе обучения, льготах для студентов. Главный аргумент университета – его возможности. Химия, робототехника, цифровое производство – каждый должен выбрать свое направление.

Кристина Колесник, учащаяся средней школы № 8 Минска: Я пришла сюда со своим классным руководителем и одноклассниками. Я считаю, что день открытых дверей очень важен, потому что мы тем самым, приезжая сюда, знакомимся с университетом, с людьми, которые здесь, с педагогами. Это очень важно для нашего дальнейшего поступления сюда.

Артем Дудаль, учащийся гимназии № 3 имени Митрополита Филарета (Вахромеева) Бобруйска:

Оканчиваю инженерный класс, хочу поступить на инженера-программиста. Мне очень понравилась специальность инженер-программист своей спецификой. Сам процесс очень увлекательный для меня и интересен. При окончании БГТУ я планирую быть инженером-программистом, приложения разрабатывать.

В 2026 году на бюджетную форму обучения, в том числе по целевому набору, в БГТУ примут свыше 2 тысяч человек. Все иногородние студенты могут рассчитывать на общежитие.