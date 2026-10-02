Новости по тегу #БГПУ

Среди тех, кто получил профсоюзные билеты, – представители шести факультетов университета. Многие из них уже проявили себя в общественной жизни и были избраны профоргами своих учебных групп.
Молодые педагоги-художники представили свыше 100 лучших выпускных работ.
«На ряд специальностей в БГПУ в этом году заказчики кадров заявились на максимальное количество мест».
Основная цель наших походов – это гражданско-патриотическое воспитание студенческой молодежи. Пройтись по местам боевой, трудовой славы белорусского народа и отдать дань памяти тем, благодаря кому мы сегодня имеем мирное небо над головой.
Учащиеся факультета дошкольного образования подготовили для малышей спектакль. Показали яркую анимационную программу. В подарок привезли сладкие угощения.
Секреты визуального доверия и компетентности приоткрывает проект «Гармония. Стиль. Совершенство».
В центре представлены редкие издания о культуре, географии, повседневном быте жителей Казахстана. Есть национальные костюмы, головные уборы, посуда. Экспозиция постоянно пополняется.
Завершилась экскурсия в музее подарков. У гостей на память остались не только фотографии, но и яркие впечатления, которыми они поделятся со своими близкими и будущими учащимися.
Кузница педагогических кадров и один из старейших университетов страны сегодня отмечает 110 лет со дня образования.
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