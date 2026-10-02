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Новости по тегу #БГПУ

Студентам БГПУ в рамках акции «Здравствуй, первокурсник!» вручили профсоюзные билеты
02 октября 2026 06:05

Студентам БГПУ в рамках акции «Здравствуй, первокурсник!» вручили профсоюзные билеты

От живописи до авторской куклы! В Музее народного искусства открылась выставка дипломных проектов выпускников БГПУ
23 июля 2026 08:15

От живописи до авторской куклы! В Музее народного искусства открылась выставка дипломных проектов выпускников БГПУ

Какие специальности популярны у заказчиков кадров – рассказал проректор БГПУ
22 мая 2026 11:54

Какие специальности популярны у заказчиков кадров – рассказал проректор БГПУ

По местам боевой и трудовой славы – рассказываем о проекте «Звёздный поход»
24 января 2026 15:11

По местам боевой и трудовой славы – рассказываем о проекте «Звёздный поход»

В пансионате «Солнечный» студенты и преподаватели БГПУ исполнили желания маленьких белорусов
23 декабря 2025 09:31

В пансионате «Солнечный» студенты и преподаватели БГПУ исполнили желания маленьких белорусов

Проект, посвящённый имиджу педагога, реализуют в БГПУ имени Максима Танка
03 декабря 2025 12:02

Проект, посвящённый имиджу педагога, реализуют в БГПУ имени Максима Танка

Белорусско-Казахстанскому культурно-образовательному центру БГПУ присвоено имя Ыбырая Алтынсарина
10 ноября 2025 07:08

Белорусско-Казахстанскому культурно-образовательному центру БГПУ присвоено имя Ыбырая Алтынсарина

Студенты и преподаватели БГПУ посетили Дворец Независимости
10 декабря 2024 19:03

Студенты и преподаватели БГПУ посетили Дворец Независимости

Приветствовать первых студентов приезжал Николай II. Узнали интересные факты о БГПУ
21 ноября 2024 10:27

Приветствовать первых студентов приезжал Николай II. Узнали интересные факты о БГПУ

Траурная церемония памяти узников Минского гетто прошла у мемориального комплекса «Яма»
30 мая 2013 16:38

Траурная церемония памяти узников Минского гетто прошла у мемориального комплекса «Яма»