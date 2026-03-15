Как Основной закон страны определяет будущее Беларуси – ответил Александр Лукьянов

Что касается документа, то, конечно, мы прошли серьезную дорогу, серьезный путь, начиная с 2021 года, с момента работы Конституционной комиссии, которая дорабатывала этот базовый документ, с учетом вызовов, угроз, тех рисков, которые складываются как внутри, так и снаружи нашей страны, которые учитывались в работе Конституционной комиссии.

Александр Лукьянов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности: Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить наших уважаемых телезрителей и всех наших граждан, жителей столицы, областных городов, районов с этим праздником. Потому что, конечно же, Конституция – это наш правовой фундамент. Да, и, по сути дела, после референдума, который прошел в 2022 году, это фундамент и идеологический. Основные направления развития нашего государства так или иначе отфиксированы в этом базовом документе. С праздником наших граждан, счастья, мира, любви, добра и развития нашей родной страны.

Александр Лукьянов:

Документ, действительно, можно сказать, у нас коллективный, коллегиальный и народный. Именно такую Конституцию видели наши граждане, именно поэтому они вносили большое количество, свыше 70 тысяч предложений. И, конечно же, для нас это стало уникальным опытом на пути интеграции нашего общества, наших неравнодушных граждан к важнейшим государственным общественно-политическим вопросам.

И опыт Беларуси в этом отношении подтверждает это и наш Конституционный суд, и специалисты в сфере юриспруденции учитываются коллегами из зарубежных стран. И по формированию, и по количеству новаций, которые там присутствуют. Вы наверняка помните термин, который очень часто звучал на диалоговых площадках «Новеллы», которые наполнили этот документ, и который действительно получился сбалансированным, своевременным, и в то же время он очень дальновидный.

Глава государства в свое время именно и ставил задачу перед Конституционной комиссией учитывать, что этот документ будет работать не только сегодня, завтра и послезавтра, он будет направлен в будущее, таким он и получился. Именно поэтому те изменения, которые коснулись и ключевых статей, и преамбулы, да и в целом таких важных блоков, как ВНС, сформировали уже, можно сказать, архитектуру развития государства на ближайшие десятилетия. И одни из результатов мы уже видим сегодня. Это работа Всебелорусского народного собрания, это те решения, которые принимаются в рамках ВНС.