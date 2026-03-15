Правовой и идеологический фундамент! О приоритетах Беларуси пообщались с Александром Лукьяновым

Об Основном законе страны поговорим с гостем нашей программы, членом Совета Республики, начальником главного управления идеологии по делам молодежи Мингорисполкома Александром Сергеевичем Лукьяновым. Член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности. Начальник главного управления идеологии по делам молодежи Мингорисполкома. Как на законодательном уровне защищена белорусская женщина?

Александр Лукьянов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Законодательство на каждом этапе развития нашей женщины предусматривает определенные льготы, в том числе и в плане пенсионном и трудовом законодательстве. Женщины Беларуси имеют возможность уходить чуть раньше на пенсию, на 5 лет раньше, чем мужчины, до 58. В случае, если четверо и больше деток в семье, то этот возраст составляет 53 года. Ну и, конечно же, необходимо отметить, что наша женщина активно поддерживается для того, чтобы создать условия для ее самореализации во всех без исключения сферах экономики, если уж только не брать, может быть, какие-то экстремальные типы промышленности и сферы обороны и безопасности. В предпринимательстве, и в культуре, и в спорте, и, конечно же, в государственных органах достаточное количество очаровательных милых дам, которые помогают сегодня балансировать нашу политику во всех без исключения отношениях. Виолетта Шаблинская, СТВ:

Какой вклад белорусской женщины в развитие нашей страны?

Александр Лукьянов:

На протяжении всей нашей многотысячной, ну, как минимум, тысячелетней истории страны женщины были уникальны. И, конечно, они формировали и образ, и облик нашей страны. От нашей знаменитой Евфросиньи Полоцкой, осветницы, которая является почитаемой, до, конечно же, современного этапа и первой белорусской космонавтки Марины Витальевны Василевской. И наших знаменитых спортсменок Дарьи Домрачевой, нашей теннисистки, ракетки номер один Арины Соболенко. Это все в копилку актива нашей страны, в копилку предметов гордости и, наверное, такого своеобразного женского феномена. От наших высших должностных лиц, которые на самом деле уникальны и гармонично в себе сочетают накопленный поколениями опыт, то есть самый белорусский, до вот таких исторических персонажей, которые являются на самом деле мировыми объектами уважения, признания и, конечно же, знаете, простые наши труженицы-женщины, которых награждал глава государства, вручая Ордены матерей, у которых 5 и более деток. И помимо этого они еще успевают быть активными в социальной, общественно-политической жизни страны. Это простые труженицы, которые сейчас находятся на своих рабочих местах. Это наши мамы, это наши жены, дочери, родные, близкие люди. И это серьезнейший бонус, который имеет наша страна. Это серьезнейшее достижение, наверное, которое воспитывает новое поколение. Потому что здоровье любой нации, и морально-нравственное, и воспитательное, исходит в первую очередь от женщин. И Республике Беларусь в этом отношении, я считаю, повезло. Мероприятия к Году белорусской женщины

Александр Лукьянов:

Ну а в Год белорусской женщины целая линейка мероприятий, подготовленная и Минским городским исполнительным комитетом, нашей активной общественностью для того, чтобы подчеркнуть и выделить значимую роль женщины в нашем обществе. И один из таких проектов – это женский форум – клуб «Женщины столицы», который на прошлой неделе объединил свыше 140 активных, целеустремленных наших представительниц прекрасного пола. Некоторые в чине и звании государственных деятелей, заслуженных артистов, исполнителей. А кто-то просто активный на своем рабочем месте, которые активно реализовывают себя. И вот такая работа по созданию условий для того, чтобы женщины находили примеры, находили поддержку не только в мужчинах, что чрезвычайно важно, но и в подругах, тех, которые формируют с ними вот то самое необходимое чувство и состояние общей дружбы, когда они могут откликнуться на те проблемы, которые иногда мы не всегда видим, в особенности мужчины. И для нас очень важно, чтобы через те инициативы, которые звучат в этом клубе, мы, конечно, смогли обеспечить необходимую поддержку, которую обеспечивает и руководство Мингорисполкома, наших районных структур, администрации районов, но прежде всего руководство нашей страны. Какое влияние на общественную жизнь имеет Директива №12?

Александр Лукьянов:

В рамках выстраивания идеологической вертикали в нашем городе-герой Минске, так и во всей стране, этот документ, можно сказать, долгожданный, потому что он очень четко расставляет приоритеты, формирует, во-первых, необходимость и дает возможность нам работать более активно, в том числе и в частном секторе, потому что не только субъекты экономического развития, наши частные структуры и государственные органы, но и в том числе это наши люди, наше общество. И на сегодня они также являются субъектами реализации идеологии белорусского государства. Двенадцатой директивой очень четко отфиксированы и компоненты реализации идеологии белорусского государства. Это и культурно-исторический компонент, который отсылает нас к моменту формирования нашей первой белорусской общности. Формирование Туровского и Полоцкого княжества, именно эти прообразы формы белорусского государства реализованы сейчас, в будущем, уже когда мы стали зрелой нацией, белорусским государством. Очень четко расставлены акценты на каждом из этапов развития нашей страны и нашего общества. Как Основной закон страны определяет будущее Беларуси – ответил Александр Лукьянов.