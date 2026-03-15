Умер актер Николай Гаро из «Кавказской пленницы» на 89-м году жизни

Актер и продюсер Николай Гаро, который стал известен широкой публике благодаря фильмам «Кавказская пленница…» и «Кин-дза-дза!», скончался в возрасте 88 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Музея Эльдара Рязанова в Telegram-канале.

В заявлении музея говорится, что он скончался 14 марта на 89-м году жизни. Коллектив выразил свои соболезнования семье и друзьям покойного.

Гаро окончил экономический факультет ВГИКа. Долгое время он работал директором фильмов на «Мосфильме».

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