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Умер актер Николай Гаро из «Кавказской пленницы» на 89-м году жизни

15 марта 2026 13:37
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Умер актер Николай Гаро из «Кавказской пленницы» на 89-м году жизни-0

Актер и продюсер Николай Гаро, который стал известен широкой публике благодаря фильмам «Кавказская пленница…» и «Кин-дза-дза!», скончался в возрасте 88 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Музея Эльдара Рязанова в Telegram-канале.

В заявлении музея говорится, что он скончался 14 марта на 89-м году жизни. Коллектив выразил свои соболезнования семье и друзьям покойного.

Гаро окончил экономический факультет ВГИКа. Долгое время он работал директором фильмов на «Мосфильме».

Фото: pixabay

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