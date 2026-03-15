Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина скончалась на 100-м году жизни

Заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина умерла на 100-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Мастерскую Петра Фоменко.

В последние годы она жила уединенно, вдали от публичной жизни.

Важную роль в карьере актрисы сыграл режиссер Петр Фоменко, пригласивший ее в фильм «На всю оставшуюся жизнь» (1975).

Аринина родилась 8 ноября 1926 года в селе Синодское. В 1944 году она приехала в Москву и поступила в ГИТИС. За свою карьеру снялась более чем в 100 фильмах. В 1976 году получила звание заслуженной артистки РСФСР, а с 1999 по 2006 год работала в труппе «Мастерская Петра Фоменко».

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