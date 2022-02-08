Президиум Совета Республики: евродепутаты искажают ситуацию в Беларуси накануне референдума

Новости Беларуси. Грядущее политическое событие и возможность белорусов самим выбирать свое будущее вызывают заметное беспокойство в Европе. Евродепутаты намеренно искажают информацию о ситуации в Беларуси накануне республиканского референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое заявление опубликовал Президиум Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Заявление Президиума Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Депутаты Европейского парламента продолжают осуществление неконструктивных действий в отношении Республики Беларусь. Получая сведения из недостоверных и политизированных источников, они преднамеренно вводят в заблуждение общественность своих государств относительно конституционной реформы в Беларуси. Убеждены, что Республика Беларусь, напротив, демонстрирует странам Европейского союза пример продуманной, планомерной, проводимой в соответствии с законодательством работы по обновлению Основного закона.

Ольга Шерснева, СТВ:

Белорусские сенаторы призывают европейских коллег прекратить беспочвенные размышления и серьезно задуматься о выработке цивилизованной конструктивной политики в отношении суверенного и независимого государства.