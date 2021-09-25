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Дождей будет меньше, возможны заморозки до -2°C. Чего ждать белорусам от погоды в последнюю неделю сентября?

25 сентября 2021 16:16
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Последняя неделя сентября начнется с усиления влияния скандинавского антициклона. Осадков, как обещают синоптики, будет значительно меньше, рассказали в программе «Плюс-минус».

Ну а чего ждать в Беларуси дальше?

Дождей будет меньше, возможны заморозки до -2°C. Чего ждать белорусам от погоды в последнюю неделю сентября?-1

Ночью и утром местами ожидаются туманы. Температура воздуха в ночное время – от +1 до +7 градусов тепла, а вот в отдельных районах возможны заморозки до -2 °C. Днем будет теплее, нежели в середине сентября. По прогнозам, температура воздуха составит от +7 до +14 °C, а по юго-западу – до +16 °C.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

Дождей будет меньше, возможны заморозки до -2°C. Чего ждать белорусам от погоды в последнюю неделю сентября?-4

Дождей будет меньше, возможны заморозки до -2°C. Чего ждать белорусам от погоды в последнюю неделю сентября?-6

Дождей будет меньше, возможны заморозки до -2°C. Чего ждать белорусам от погоды в последнюю неделю сентября?-8

Дождей будет меньше, возможны заморозки до -2°C. Чего ждать белорусам от погоды в последнюю неделю сентября?-10

Дождей будет меньше, возможны заморозки до -2°C. Чего ждать белорусам от погоды в последнюю неделю сентября?-12

Дождей будет меньше, возможны заморозки до -2°C. Чего ждать белорусам от погоды в последнюю неделю сентября?-14

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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