Стеснялся своего дефекта речи и отдавался семье. Рассказываем об Александре Прокопенко вне футбола

Александр Прокопенко – один из лучших белорусских футболистов, полузащитник, мастер спорта международного класса, чемпион СССР 1982 года и номер один в списке 33 лучших футболистов СССР в год динамовского триумфа. Он был единственным футболистом Беларуси, принимавшим участие в Олимпийских играх в Москве в составе сборной СССР. Эксклюзивные факты из жизни легендарного спортсмена от тех, кто знал его лично, в документальном проекте «Тайны Беларуси».

Вне поля Александр Прокопенко был добрый, открытый, отзывчивый, светлый человек. Став знаменитостью, Саша остался прежним. Один случай в детстве чуть не перевернул всю жизнь мальчишки. В возрасте 5-6 лет во время ремонта дома на него упал шкаф. Саша сильно испугался. А на следующий день родители заметили, что ребенок начал заикаться.

Наталья Прокопенко, супруга Александра Прокопенко:

Он очень интересный собеседник, он очень интересно рассказывал, несмотря на то, что заикался. Это был случай, такой дикий, из ряда вон выходящих. Так случилось. На поле он король, а на встречах бывал редко и всегда терялся. Его часто приглашали на радио, телевидение, а он стеснялся своего недостатка и часто отказывался. Найти можно только многочисленные репортажи и спортивные отчеты с его участием. Наталья Прокопенко:

Ольга Савельевна возила и по бабкам, и по врачам, они ничего не сделали, он остался заикаться. Но даже это не помешало ему быть таким популярным, ведь многие зрители приходили посмотреть на игру именно с его участием. Он был компанейским и быстро располагал к себе людей. Душа у него была нараспашку. Вне поля он говорил много, очень красочно и интересно, и порой небольшой дефект не был заметен.

Валентин Домашевич, детский тренер по футболу:

Почему он «народный», потому что ему везде стоило появиться, его сразу узнавали, сегодня, к сожалению, многих мастеров спорта люди не знают в лицо. Это артист может появиться где-то, его раскрутят по телевизору, а человека спортивного вряд ли, хотя надо бы, они достойны того, чтобы их знали и уважали. А его тогда уже знали. Стоило ему только появиться, его сразу весь народ знал. Это то, что значит «народный» футболист. Любимый «народный» футболист. Характерным для Александра было чувство стиля. Его внешность была уникальна. Он был очень красив и элегантен, всегда одет с «иголочки». С отличным чувством юмора он никогда не мог остаться незамеченным.

Валентин Домашевич:

По нему можно было сравнивать моду всех времен. Да, команда «Динамо-Минск» имела льготы, они были прикреплены к определенному магазину, одевались согласно моде тех времен. Ондатровые шапки, кожаные пиджаки. Так вот, Саша был фотомоделью тех времен. Это надо было видеть. Во-первых, внешность, он был очень красивый молодой человек. Сама одежда придавала такой шик, что все обращали внимание: и женский пол, и мужской, когда он проходил, все оборачивались. Всегда у него было все: туфельки, брючки, пиджачок, рубашечки. Наталья Прокопенко:

Не дай бог, брючки не поглажены, рубашечка, этого не было.

Александр – прекрасный семьянин. Он очень любил свою жену Наташу и сына и все свободное время проводил с ними. Диму он отдал заниматься футболом и очень гордился его старанием и успехами. Валентин Домашевич:

Дима 1977 года рождения. Наверное, ему было лет восемь, 1985 год. В этот период Дима у меня занимался 4-5 лет. Саша, когда у него было свободное время, всегда приводил Диму на тренировки. Тренировки проходили здесь, на стадионе «Динамо», было знаменитое асфальтированное поле. Приводил его, он занимался, тренировался, папа сидел, смотрел, как работает сынок.

Наталья Прокопенко:

Он очень любил с Димкой. Мы первое время жили на Багратиона, он брал коляску, Ботанический сад рядом, парк Челюскинцев. Он с ним гулял с удовольствием. У нас был сосед, друг хороший его, они вместе могли прогуливаться очень долго. Он любил очень и готовить ему. Если я готовлю – ты там масло не добавь, ты будь только аккуратна. Поездки были раньше, Германия, он сумками, мешками привозил ему. Валентин Домашевич:

Он хороший был семьянин. Саша Алексейчиков играл с ним, всегда говорил, что на первом плане у него была семья. Он, находясь на сборах, на соревнованиях, всегда звонил домой, интересовался, как сын, что он кушал. Когда я работал с Димой, очень часто они вдвоем его приводили на тренировки, видно было, что счастливая, любящая семья. И потом после тренировки забирали его: мы пошли мороженого покушаем, мы пойдем еще в кино сходим. Не секрет, что у футболистов не очень много времени остается на семью, соревнования, сборы, поездки, но когда у них было свободное время, они все время проводили втроем.

Дмитрий Прокопенко, сын Александра Прокопенко:

Семья и футбол – это две ценности, которые он пронес с собой через всю жизнь. И доброта – он всегда помогал людям. Сколько я себя помню, с ним до 13 лет, пока он не ушел, от него всегда исходила какая-то любовь к людям. Янина Михолап, уроженка деревни Подъясенки Бобруйского района:

Он был всюду своим, Саша был свой. Он ездил на футбол. Поедет в Америку – там свои, поедет по республике – все свои, приедет в деревню – свой. В Бобруйске он был всюду свой. Поэтому он был открытый, позитивный, адекватный человек. Валентина Борбут, уроженка деревни Подъясенки Бобруйского района:

Очень добрые люди Прокопени. Сколько тут уже их, как только черный, смуглый родился – это сама доброта. Душу отдаст. Это сама доброта. Он себе кусок хлеба не даст, а тебе отдаст, если надо. Вот это Прокопеневская черта.