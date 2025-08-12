По итогам полугодия прибыль банков составила около 3 млрд рублей – Головченко

Александр Лукашенко заслушал доклад председателя правления Национального банка Романа Головченко. В центре внимания – ключевые вопросы, напрямую влияющие на деятельность банков и экономику страны в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На процентную политику банков влияет регулятор. Дешевые или, так сказать, доступные кредитные ресурсы стимулируют и покупательский интерес к отечественным товарам, и развитие бизнеса.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси: Вот за эти полгода прирост именно кредитования товаров белорусского производства составил около 35 %. То есть банковская система со своими задачами справляется и зарабатывает неплохую прибыль. Вместе с Банком развития по итогам полугодия прибыль банков составила около 3 миллиардов рублей, существенно увеличившись по сравнению с периодом прошлого года. Прибыль банков – это тоже источник для наращивания уставного капитала и дальнейшего инвестирования в выгодные для страны проекты.

Белорусскую технику, мебель или стройматериалы можно купить под 4 %, а инвестиционные деньги выдают меньше чем под 10 %. Цена денежных ресурсов под «Один район – один проект» еще приемлемее. Соответствует показателю годовой инфляции.

Лукашенко ставит вопрос о дальнейшей судьбе крипторынков. Подробности здесь.

Роман Головченко:

В банковской системе есть профицит ликвидности. Поэтому денежная масса способна удовлетворить потребности экономики в инвестициях и, соответственно, в развитии. Мы же реализуем и специальные программы по, что называется, таргетированному кредитованию наиболее востребованных секторов. Та же программа «Один район – один проект», которая сейчас уже будет идти под брендом «Региональная инициатива» и с несколькими другими критериями. Там 8 %. Но мы работаем, наверное, над тем, чтобы сделать эту ставку еще дешевле.