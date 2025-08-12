Глава Нацбанка не исключил понижение ставки рефинансирования в Беларуси
Александр Лукашенко заслушал доклад председателя правления Национального банка Романа Головченко. В центре внимания – ключевые вопросы, напрямую влияющие на деятельность банков и экономику страны в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко подарили первую золотую монету, которую отчеканили в Беларуси.
Впервые в Беларуси достигли рекордного уровня золотовалютных резервов – более 12 миллиардов долларов. Для наглядности, на этой фотографии, сделанной в декабре 2010 года, наши ЗВР еще не достигли и 7 миллиардов долларов.
Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
Частично это связано, конечно, с ростом стоимости золота, которое находится в активах Национального банка. Но это тоже неслучайно. Мы целенаправленно сохраняли высокую долю драгоценных металлов в структуре наших ЗВР.
Но и активно, что называется, запасались валютой и грамотно размещали эту валюту в финансовые инструменты, что позволило также нарастить золотовалютные резервы. На валютном рынке тоже ситуация стабильная. Курсовая политика белорусского рубля является стимулирующей для белорусских экспортеров.
Инфляция немного выше прошлогодней. Она отражает влияние внешних факторов, стоимость определенных товаров, международные отношения и даже настроение Трампа. Но всплеск ставки рефинансирования не прогнозируют, а значит, и кредиты не подорожают. Сейчас ключевой показатель меньше 10 % годовых.
Лукашенко ставит вопрос о дальнейшей судьбе крипторынков. Подробности здесь.
Роман Головченко:
Немного ставку повысили (на 0,25 %), считаем, что на данный момент она является актуальной и отражает текущее состояние. В настоящий момент мы не видим причин к ужесточению денежно-кредитной политики, в частности, повышению ставки, может быть, будет понижение. Поэтому Национальный банк внимательно отслеживает ситуацию и при необходимости будет принимать меры.