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Глава Нацбанка не исключил понижение ставки рефинансирования в Беларуси

12 августа 2025 16:36
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Александр Лукашенко заслушал доклад председателя правления Национального банка Романа Головченко. В центре внимания – ключевые вопросы, напрямую влияющие на деятельность банков и экономику страны в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подарили первую золотую монету, которую отчеканили в Беларуси.

Глава Нацбанка не исключил понижение ставки рефинансирования в Беларуси-2

Впервые в Беларуси достигли рекордного уровня золотовалютных резервов – более 12 миллиардов долларов. Для наглядности, на этой фотографии, сделанной в декабре 2010 года, наши ЗВР еще не достигли и 7 миллиардов долларов.

Глава Нацбанка не исключил понижение ставки рефинансирования в Беларуси-4

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
Частично это связано, конечно, с ростом стоимости золота, которое находится в активах Национального банка. Но это тоже неслучайно. Мы целенаправленно сохраняли высокую долю драгоценных металлов в структуре наших ЗВР. 

Но и активно, что называется, запасались валютой и грамотно размещали эту валюту в финансовые инструменты, что позволило также нарастить золотовалютные резервы. На валютном рынке тоже ситуация стабильная. Курсовая политика белорусского рубля является стимулирующей для белорусских экспортеров.

Глава Нацбанка не исключил понижение ставки рефинансирования в Беларуси-6

Инфляция немного выше прошлогодней. Она отражает влияние внешних факторов, стоимость определенных товаров, международные отношения и даже настроение Трампа. Но всплеск ставки рефинансирования не прогнозируют, а значит, и кредиты не подорожают. Сейчас ключевой показатель меньше 10 % годовых.

Лукашенко ставит вопрос о дальнейшей судьбе крипторынков. Подробности здесь.

Роман Головченко:
Немного ставку повысили (на 0,25 %), считаем, что на данный момент она является актуальной и отражает текущее состояние. В настоящий момент мы не видим причин к ужесточению денежно-кредитной политики, в частности, повышению ставки, может быть, будет понижение. Поэтому Национальный банк внимательно отслеживает ситуацию и при необходимости будет принимать меры.

# Инфляция в Беларуси # Ставка рефинансирования в Беларуси # Роман Головченко # Александр Лукашенко

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