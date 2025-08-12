Глава Нацбанка не исключил понижение ставки рефинансирования в Беларуси

Александр Лукашенко заслушал доклад председателя правления Национального банка Романа Головченко. В центре внимания – ключевые вопросы, напрямую влияющие на деятельность банков и экономику страны в целом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко подарили первую золотую монету, которую отчеканили в Беларуси.

Впервые в Беларуси достигли рекордного уровня золотовалютных резервов – более 12 миллиардов долларов. Для наглядности, на этой фотографии, сделанной в декабре 2010 года, наши ЗВР еще не достигли и 7 миллиардов долларов.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

Частично это связано, конечно, с ростом стоимости золота, которое находится в активах Национального банка. Но это тоже неслучайно. Мы целенаправленно сохраняли высокую долю драгоценных металлов в структуре наших ЗВР. Но и активно, что называется, запасались валютой и грамотно размещали эту валюту в финансовые инструменты, что позволило также нарастить золотовалютные резервы. На валютном рынке тоже ситуация стабильная. Курсовая политика белорусского рубля является стимулирующей для белорусских экспортеров.