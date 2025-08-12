Бизнес с нуля – белоруска в декрете открыла детский образовательный центр
Перед каждой женщиной в декрете встает выбор – отдаться материнству полностью или выйти на работу. Что на самом деле скрывается за формулировкой «декретный отпуск» – заслуженный отдых, эмоциональное выгорание или новая ступень к самореализации?
О том, как найти баланс между карьерой и материнством, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Ольга Бурлакова, ведущая:
Вы, наверное, нам как никто можете рассказать, как вообще вырасти во время декрета. Некоторые, говорят, деградируют в декрете, потому что ничем не занимаются. Сплошные пеленки, распашонки. Ничем больше женщина в этот период не интересуется. Я уверена, вы расскажете совсем другую историю.
Юлия Юрьева, запустила свой бизнес в декрете:
Я очень социально активный человек, и мне в декрете было скучно. Именно поэтому, когда ребенку исполнилось два года, я решила, что пора что-то делать. В два года я восприняла своего ребенка не просто как какой-то актив, который я обязана вести до 18 лет, но как трамплин. Вот для меня это стало конкретно поводом развиваться и показывать ребенку любовь к делу. Я считаю, что стала классным примером для своего ребенка. Показателем того, как можно любить и свою семью, и классное дело делать.
Ольга Бурлакова:
Специалисты многие ответят, что ребенку, особенно в два года, не нужно показывать, что мать – герой труда или бизнесвумен. Ему нужно только ежеминутное нахождение рядом. Вы с этим не согласны?
Юлия Юрьева:
Возможно, в какой-то мере согласна. Но у меня ребенок стал тестировщиком в моей профессии, потому что я открыла образовательный центр. Мой ребенок тестировал все, вплоть до того, что мы даже вместе называли новые программы. Я тестировала на своем ребенке.
Михаил Свито, ведущий:
У вас уже был этот опыт в бизнесе до декрета?
Юлия Юрьева:
Нет, никакого опыта. Я работала учителем в школе, а потом открыла образовательный центр. Потому что в первую очередь я хотела что-то интересное для своего ребенка.
Михаил Свито:
Что было самым страшным, сложным на старте, когда вы начинали?
Юлия Юрьева:
Все было очень незнакомо, все было в новинку. От этого казалось, что никто не поможет, не подскажет. Не найдется какой-то опоры, которая может стать вот такой незыблемой прямо. Это, наверное, сложности. Эту сложность помогли преодолеть мои близкие, которые были рядом, поддерживали. Опять же, наверное, из-за того, что ребенок больше времени был со мной, нежели без меня, мне давало какую-то силу.
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