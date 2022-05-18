Видео из суда по делу Автуховича: «Хочу вам объявить, только скажите всему миру!»

Новости Беларуси. Гродненский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела группировки Автуховича. Ее участники совершили ряд тяжких преступлений и готовили серию терактов в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главный фигурант обвиняется по 12 статьям Уголовного кодекса. Среди них – акт терроризма, измена государству, покушение на захват власти. По делу в качестве обвиняемых проходят еще 11 человек, их также будут судить.

Константин Герцев, корреспондент: Позади меня – тюрьма № 1 Гродно, где сегодня Гродненским областным судом начался процесс по делу преступной группировки печально известного и неоднократно судимого Николая Автуховича. На скамье подсудимых 12 человек. Их интересы представляют 14 правозащитников со всей Беларуси. Главного фигуранта одного из самых резонансных уголовных делопроизводств Беларуси обвиняют по 12 статьям УК, 6 из них особо тяжкие, по одной предусмотрена высшая мера наказания – расстрел. Интересный факт с точки зрения правоприменения – впервые в нашей стране разбирают уголовную ответственность за призыв к санкциям против государства.

Но общая картина обвинений намного ужаснее: это создание преступной группировки, подготовка актов терроризма, разжигание национальной и религиозной вражды, контрабанда. Напомню только некоторые эпизоды банды Автуховича: взрыв автомобиля 41-летнего сотрудника МВД в Гродно, а также подержанной Audi и недостроенного коттеджа инспектора местного РОВД в Волковыске. Боеприпасы для реализации своих намерений они нелегальным путем получали из Украины.

Само судебное заседание началось в 10 утра, менее часа назад объявили перерыв. До судебного заседания гражданин Автухович выражал желание участия в процессе как журналистов, так и представителей дипкорпуса, различных международных организаций. Но по факту от контакта с прессой он отказался, а в адрес Высокого суда выразил отвод, который был отклонен за отсутствием состава. Само поведение обвиняемых нельзя назвать уважительным и корректным: постоянные выкрики, скандирование лозунгов, отказ отвечать на законные прямые вопросы суда.

Хочу вам объявить, только скажите всему миру! Я честно, достойно прожила свою жизнь, я никогда в городском троллейбусе не проехала, у меня ребенок – инвалид детства.

Константин Герцев:

Складывается отчетливое впечатление, что обвиняемые хотят растянуть сам уголовный процесс, а я напомню, в этом делопроизводстве более 65 томов. После перерыва судебное заседание продолжится, как и наша работа здесь.