Люди верили, что конфликт скоро разрешится. Как проходили первые дни минчан после начала войны?

Ксения Мажуль, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Тот самый долгий день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду. На всех, на все четыре года. 22 июня 1941-го. Эти цифры навсегда разделили жизнь на «до» и «после». Фашистская Германия нанесла массированный удар от Балтики до Черного моря и вторглась на территорию Советского Союза. В приграничье пылают города и села. А в Минске в выходное воскресенье тихо-мирно. Отмотаем пленку назад и вспомним, как это было.

Светлана Прибыш, заведующая отделом военно-фронтовой истории Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Комендант Минска Федор Багреев еще в 2 часа ночи 22 июня объезжал город на своей машине и видел последнюю расходящуюся по домам гуляющую публику. Около 3-х часов ночи он сам попал домой, раздался телефонный звонок, его вызвали в штаб округа, где он узнал о том, что началась Великая Отечественная война. Первое сообщение в Минск о том, что авиация противника вторглась в пределы Советского Союза, поступило около 4 утра, затем стали поступать сообщения от командования о том, что идет перестрелка на границе. Тем временем утром бодрая молодежь отправлялась стройными рядами на праздник-парад. В этот день в полдень должно было состояться торжественное открытие Комсомольского озера. Яркое событие ожидал весь 300-тысячный город. Но соревнования спортсменов и концерты перечеркнуло сообщение Молотова. Тревогу сменила надежда и уверенность, что конфликт на границе вот-вот разрешится.

Светлана Прибыш:

Кто-то идет на спектакль, дело в том, что в Минске было много гастролирующих коллективов, театральных, музыкальных, цирковых. Во второй половине дня даже на некоторых предприятиях, учреждениях прошли патриотические митинги. К вечеру появились первые беженцы, это были в основном семьи комсостава из западных гарнизонов. Голодные, изможденные, они рассказывали страшные вещи.

Виктор Русецкий, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

22 июня 1941 года в 15:00 командир дивизии генерал-майор Руссиянов с командирами штабов выехал на проверку готовности частей и сосредоточения их в районах по боевой тревоге. В 20:15 получена телеграмма из Москвы, мобилизационная схема «Гроза». Президиумом Верховного совета СССР объявлена общая мобилизация. Первый день мобилизации – 23 июня 1941 года. 23 июня уже бомбили окраины – Лошицу, железнодорожную товарную станцию, аэродром. А 24-го и 25-го все надежды рухнули. Небо почернело от вражеских самолетов. Зажигательные, фугасные бомбы не оставляли городу права на жизнь. Здания съедало пламя. 85 % застройки превратились в руины. Невыносимый запах пожарища. Раненые, мертвые. Парализованы транспорт, электричество, канализация, водопровод... Между тем в Минске действуют диверсанты, которые подают сигналы оккупантам и наводят на важные объекты. Виктор Русецкий:

Присутствуют фотографии площади Свободы, которая была сильно разрушена немецкими бомбардировками уже в первые часы войны. После окончания ВОВ в Минске уцелели и нетронуты только 3 здания – театр Купалы, Дом офицеров и Дом правительства.

Эдуард Герасименок, ведущий научный сотрудник отдела военно-фронтовой истории Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Воспоминания Михаила Тимофеевича Новодворского, жителя Минска, которому в 1941 году исполнилось 9 лет. Рано утром дети играли во дворе в жмурки, но вдруг вокруг все загудело, послышались крики матерей, которые звали детей домой, в городе поднялась паника, в магазинах появились огромные очереди, люди набирали соль, спички, керосин, мыло и продукты. Большой камень, вырванный с дороги большой волной, пробил крышу и упал к нам в дом, но никто не пострадал, и это было мое первое знакомство с войной. Оборонительные бои под Минском продолжались с 25 по 28 июня. И здесь невозможно не вспомнить первых героев, подвигу которых жить в веках. В районе поселка Радошковичи совершил огненный таран экипаж под командованием капитана Николая Гастелло. Летчики эскадрильи направили свои пылающие самолеты на танковые колонны противника. В музее хранятся предметы бравых бойцов, найденные в ходе раскопок под Острошицким городком.

Светлана Прибыш:

Именно там, под Острошицким городком впервые в истории ВОВ применили так называемые стеклянные гранаты – это бутылки с зажигательной смесью. Батальон капитана Коврижко, использовав эту карманную артиллерию, поджог около 20 немецких танков. В целом бои под Острошицким городком вели 161-я стрелковая дивизия и 100-я дивизия, которыми командовали полковник Михайлов и генерал Руссиянов. 22 июня в музее ВОВ пройдет интерактивная экскурсионная программа. Чтобы знали о первом дне и помнили о каждом третьем белорусе.