Эту деревню называют сестрой Хатыни. В Дальве почтили память погибших на войне

Новости Беларуси. Память бессмертна – это повсеместно 22 июня демонстрируют белорусы. Сейчас многолюдно в Дальве, мемориальном комплексе на месте сожженной карателями деревни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почтить память погибших туда приехали представители власти, ветераны, школьники. Дальву называют еще и сестрой Хатыни. Обе деревни находятся в Логойском районе, и их жителей постигла печальная судьба. Здесь же заживо сгорели 44 человека. Они не дожили всего 15 дней до освобождения Беларуси.

Казимир Чарапковский, председатель Минского областного совета ветеранов:

Эта дата, как все мы знаем, – одна из самых страшных для нашего человечества. И нам, ветеранам, эта дата говорит о том, что мы должны ее всегда помнить, особенно передавать это молодым людям.