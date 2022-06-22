Эту деревню называют сестрой Хатыни. В Дальве почтили память погибших на войне

Новости Беларуси. Память бессмертна – это повсеместно 22 июня демонстрируют белорусы. Сейчас многолюдно в Дальве, мемориальном комплексе на месте сожженной карателями деревни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Память бессмертна – это повсеместно 22 июня демонстрируют белорусы. Сейчас многолюдно в Дальве, мемориальном комплексе на месте сожженной карателями деревни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почтить память погибших туда приехали представители власти, ветераны, школьники. Дальву называют еще и сестрой Хатыни. Обе деревни находятся в Логойском районе, и их жителей постигла печальная судьба. Здесь же заживо сгорели 44 человека. Они не дожили всего 15 дней до освобождения Беларуси.
Казимир Чарапковский, председатель Минского областного совета ветеранов:
Эта дата, как все мы знаем, – одна из самых страшных для нашего человечества. И нам, ветеранам, эта дата говорит о том, что мы должны ее всегда помнить, особенно передавать это молодым людям.
Иван Маркевич, заместитель председателя Миноблисполкома:
Практически каждая семья была вовлечена в это горе, и каждый третий наш белорус не вернулся с той войны. В День памяти геноцида в Великой Отечественной войне мы всегда должны отдавать дань уважения в первую очередь ветеранам и тем людям, которые строили и отстраивали нашу страну.
Инициатором создания мемориала на месте уничтоженной карателями деревни стал единственный выживший в тот трагический день – 19 июня 1944 года. 13-летний мальчик Коля Гирилович, став взрослым, позаботился об увековечении памяти погибших односельчан.
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