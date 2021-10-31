Если 1 ноября на улице грязно, снег выпадет через 28 дней. По каким приметам предсказать приход морозов?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 1 ноября. Если ночью выпал небольшой снег, а в небе мерцают яркие звезды – к сильным морозам, рассказали в программе «Плюс-минус». А вот если на улице грязно – снег выпадет только через 28 дней.

В старину подмечали, если к 2 ноября лиственница сбросила иглы, скоро выпадет снег и останется лежать до весны.

3 ноября. Если день выдался ясным, скоро наступят холода. Теплый воздух – к затяжной оттепели. Алый закат и звездное небо – к морозу и ясной погоде.