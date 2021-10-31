Прямой эфир

Если 1 ноября на улице грязно, снег выпадет через 28 дней. По каким приметам предсказать приход морозов?

31 октября 2021 14:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 1 ноября. Если ночью выпал небольшой снег, а в небе мерцают яркие звезды – к сильным морозам, рассказали в программе «Плюс-минус». А вот если на улице грязно – снег выпадет только через 28 дней.

В старину подмечали, если к 2 ноября лиственница сбросила иглы, скоро выпадет снег и останется лежать до весны.

3 ноября. Если день выдался ясным, скоро наступят холода. Теплый воздух – к затяжной оттепели. Алый закат и звездное небо – к морозу и ясной погоде.

Если 1 ноября на улице грязно, снег выпадет через 28 дней. По каким приметам предсказать приход морозов?-1

Предки заметили, если 4 ноября выдался туманным, стоит ждать тепло. А ясная и солнечная погода весь день сулит мороз.

5 ноября. Если в плохую погоду тучи на закате окрашиваются в яркий цвет, то непогода будет и дальше.

Прогноз по областям Беларуси на начало ноября читайте здесь.

# Погода # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Правильно белить деревья именно с осени». Что нужно знать о подготовке сада к зиме?
31 октября 2021 14:45

«Правильно белить деревья именно с осени». Что нужно знать о подготовке сада к зиме?

Готовим ризотто с тыквой и сыром. Осенний рецепт от шеф-повара
31 октября 2021 14:42

Готовим ризотто с тыквой и сыром. Осенний рецепт от шеф-повара

В Минске провели благотворительный забег в поддержку детей-сирот
31 октября 2021 13:47

В Минске провели благотворительный забег в поддержку детей-сирот