Прощание с телеведущей Ириной Смольской состоится 14 января

Новости Беларуси. Прощание с известной белорусской телеведущей Ириной Смольской состоится 14 января в храме Воскресения Христова на улице Гамарника, 27а. Траурная панихида пройдет с 12:00 до 13:00, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.