Прямой эфир

Прощание с телеведущей Ириной Смольской состоится 14 января

13 января 2022 12:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Прощание с известной белорусской телеведущей Ириной Смольской состоится 14 января в храме Воскресения Христова на улице Гамарника, 27а. Траурная панихида пройдет с 12:00 до 13:00, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прощание с телеведущей Ириной Смольской состоится 14 января-1

30 лет в отечественной телеиндустрии – многогранность творческой натуры эффектной блондинки проявлялась не только с экранов. Ирина Смольская многим известна и как певица.

Напомним, наша коллега ушла из жизни 9 января.

# Некролог # общество # Ирина Смольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Казахстан: белорусские военные готовятся к возвращению на родину, Belavia возобновит авиасообщение с Алматы
13 января 2022 11:28

Казахстан: белорусские военные готовятся к возвращению на родину, Belavia возобновит авиасообщение с Алматы

«Любые изменения законодательства – это плюс для граждан». Белорусские энергетики о важности поправок в Конституции
13 января 2022 10:51

«Любые изменения законодательства – это плюс для граждан». Белорусские энергетики о важности поправок в Конституции

В Беларуси хотят создать Министерство цифрового развития и связи. Что по этому поводу думает Президент?
13 января 2022 10:44

В Беларуси хотят создать Министерство цифрового развития и связи. Что по этому поводу думает Президент?