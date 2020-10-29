Задержан участник протестов, который призывал к насилию в отношении милиции

Новости Беларуси. Очередной участник массовых беспорядков задержан белорусскими правоохранителями. Молодой человек призывал к насилию в отношении сотрудников милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14.08 в социальной сети написал пару строчек: «Алина, вот тут соглашусь. Ментов нужно отлавливать поштучно и люлей им навешивать. Либо заготавливать побольше коктейлей Молотова для митингов, кинул и утекать». Раскаиваюсь в том, что я принял участие в массовой истерии.