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Задержан участник протестов, который призывал к насилию в отношении милиции

29 октября 2020 08:42
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Новости Беларуси. Очередной участник массовых беспорядков задержан белорусскими правоохранителями. Молодой человек призывал к насилию в отношении сотрудников милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержан участник протестов, который призывал к насилию в отношении милиции-1

14.08 в социальной сети написал пару строчек: «Алина, вот тут соглашусь. Ментов нужно отлавливать поштучно и люлей им навешивать. Либо заготавливать побольше коктейлей Молотова для митингов, кинул и утекать». Раскаиваюсь в том, что я принял участие в массовой истерии.    

# Акции протеста # происшествия # Екатерина Забенько # Фотофакт

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