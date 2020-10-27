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Наказание за жесты в адрес сотрудника ГАИ. В отношении минчанина составлен протокол

27 октября 2020 12:37
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Новости Беларуси. Протесты приобретают все более изощренные методы борьбы. Некоторые не просто мирно ходят по центральным улицам столицы, но и позволяют себе оскорблять сотрудников ГАИ непристойными жестами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Видимо, по задумке провокаторов, это сильно демотивирует органы правопорядка, а то и вовсе вынудит их необоснованно применить силу. А это красивое видео в Telegram-каналах и очередной удар по системе. Правда, молодые люди забывают: за такие действия предусмотрена вполне конкретная ответственность по закону.  

Наказание за жесты в адрес сотрудника ГАИ. В отношении минчанина составлен протокол-1

На Немиге шел по мосту через реку и сотруднику ГАИ показывал жесты нецензурные руками и махал.

Для чего вы это делали?

Никакой определенной цели за этим не было.

В отношении минчанина составлен протокол. Известно, что ранее он уже привлекался к ответственности за мелкое хулиганство.

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# Акции протеста # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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