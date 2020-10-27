Наказание за жесты в адрес сотрудника ГАИ. В отношении минчанина составлен протокол

Новости Беларуси. Протесты приобретают все более изощренные методы борьбы. Некоторые не просто мирно ходят по центральным улицам столицы, но и позволяют себе оскорблять сотрудников ГАИ непристойными жестами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видимо, по задумке провокаторов, это сильно демотивирует органы правопорядка, а то и вовсе вынудит их необоснованно применить силу. А это красивое видео в Telegram-каналах и очередной удар по системе. Правда, молодые люди забывают: за такие действия предусмотрена вполне конкретная ответственность по закону.