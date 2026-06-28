Планы Зеленского и молчание Запада. К чему приведут угрозы Киева? Интервью с российским сенатором

Почему Киев молчит и зачем Зеленский делает громкие заявления, куда смещается экономический центр силы и что значит экономическая безопасность? Об этом и не только в программе «Неделя» поговорили с российским сенатором и дипломатом Григорием Карасиным.

Ольга Коршун, СТВ:

Мы находимся на Форуме регионов. В этом году его принимают Минск и Минская область. Вы не раз отмечали, что межрегиональное сотрудничество – это основа для взаимодействия Беларуси и России. А какие сегодня проекты можете отметить, ключевые? Объем заключенных контрактов превысил 1,7 млрд рублей! Итоги XIII Форума регионов Беларуси и России подводим здесь. Григорий Карасин, председатель Комитета Совета Федерации России по международным делам:

Во-первых, межрегиональное сотрудничество в рамках нашего Союзного государства – это очень перспективный тренд – методы налаживания конструктивного взаимодействия, в которых участвуют непосредственно субъекты. Я представляю Сахалинскую область, здесь было подписано соглашение между Сахалинской областью и соответствующим производителем из Минской области. И это очень понятно людям, которые живут на Сахалине. Потому что, когда говорят о двусторонних межгосударственных отношениях, то забывают, что у нас 89 субъектов федерации, поэтому каждый из них это трактует по-своему. А когда он сам достигает соглашения, это все чувствуют люди. Поэтому сейчас это приветствуется, по-моему, это обоснованно, особенно в трудных условиях, в которых сейчас находятся и Россия, и Беларусь, когда бывшие западные наши партнеры всерьез озаботились целью опустить нас ниже уровня плинтуса.

Ольга Коршун:

Минск и Москва укрепляют не только экономическую безопасность. В целом в плане военной безопасности и обороны сегодня не меньше угроз. И вот только на этой неделе Германия заявила, что направит 5 000 военных к нашим границам, к белорусским. Они разместят этот контингент на территории Литвы. Как вы считаете, к чему такая эскалация? Григорий Карасин:

Все заявления, которые попадают в прессу, мы должны тщательно пропускать через критический анализ. Мы должны удостовериться, что все это соответствует действительности. Потому что западная пропаганда поднаторела во вбрасывании таких полуреальных, полуфантастических сценариев, и они смотрят за реакцией. Поэтому все это надо выверять, а самое главное – укреплять собственную оборону, собственную мощь, полагаться на наши двусторонние связи в военно-политической области, что мы и делаем. И я убежден, что в любом случае все эти агрессивные замыслы – будь то размещение каких-то контингентов в Прибалтике, вступление Швеции и Финляндии в НАТО, которое очень быстро как-то состоялось – это все было просчитано лет 15 тому назад. Просто ждали развития ситуации.

Ольга Коршун:

Наш Президент много раз, используя любой случай, с любой трибуны говорил, что нам нужен мир и как этого мира добиться. Что только три славянских народа, Беларусь, Россия, Украина, могут сесть за стол переговоров, решить этот конфликт и прийти к соглашению, которое устроит именно нас. Григорий Карасин:

Для этого в Киеве должны быть здравомыслящие люди у власти. Ольга Коршун:

Да, но мы в ответ что получаем? Недавно Зеленский ставил Беларуси ультиматум и выступал с угрозами. Это для чего делается, чтобы нас втянуть в войну? Григорий Карасин:

Я думаю, что это делается для того, чтобы почувствовать собственное величие Киева, почувствовать и понять степень реакции на все эти провокационные заявления. И по реакции судить о возможностях. Поэтому я и говорил, что с информационными потоками, заявлениями надо обходиться очень осторожно, осмотрительно и не на каждое из этих заявлений реагировать. Иначе мы утонем в обмене заявлениями и полностью запутаем всю картину. У нас понятные позиции, мы отстаиваем суверенитет, независимость наших взглядов, мышления, образа жизни, и мы никому никогда это не отдадим.