Объем заключенных контрактов превысил 1,7 млрд рублей! Итоги XIII Форума регионов Беларуси и России

Более 300 соглашений было заключено на полях XIII Форума регионов Беларуси и России. Объем заключенных контрактов превысил 1 миллиард 700 миллионов рублей. Деловая программа мероприятий завершена, 27 июня – последний день работы площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Регионы Союзного государства презентуют свои достижения на выставке в «БелЭкспо». Участвуют крупнейшие предприятия и ремесленники из Беларуси и России. Представлен широкий спектр продукции – от молочных и мясных изделий до косметики и предметов легкой промышленности. Ярмарка открыта для всех желающих с 11 до 18 часов – вход на нее свободный. Для экспонентов это возможность не только показать себя, но и найти новых деловых партнеров.

Роман Туровец, заместитель генерального директора предприятия по производству замороженных полуфабрикатов:

Такой форум прекрасный, где можно себя показать и на других посмотреть. У нас около 10% экспортное направление занимает, а все остальное это внутренний рынок. Мы достаточно большую долю в Беларуси занимаем, поэтому сосредоточены здесь. Но видим большой потенциал для поставок в те же федеральные сети в России. Ведем в этом направлении работу.

Следующий Форум регионов пройдет в Смоленской области в 2028 году. Планируется, что тематика будет посвящена актуальной повестке и направлена на устойчивое региональное развитие.

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