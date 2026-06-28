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Новости по тегу #Григорий Карасин

Планы Зеленского и молчание Запада. К чему приведут угрозы Киева? Интервью с российским сенатором
28 июня 2026 16:43

Планы Зеленского и молчание Запада. К чему приведут угрозы Киева? Интервью с российским сенатором

Беларусь и Россия реализуют программы согласованных действий в области внешней политики
28 ноября 2025 06:43

Беларусь и Россия реализуют программы согласованных действий в области внешней политики

Карасин: Москве и Вашингтону удаётся поддерживать контакт и понимать точку зрения друг друга
24 марта 2025 13:39

Карасин: Москве и Вашингтону удаётся поддерживать контакт и понимать точку зрения друг друга

Алейник: мы расширяем диапазон взаимодействия с парламентами стран Азии, Африки, Латинской Америки
13 ноября 2024 13:42

Алейник: мы расширяем диапазон взаимодействия с парламентами стран Азии, Африки, Латинской Америки

Сенатор Карасин заявил, что власти Украины надоели НАТО
30 июня 2023 09:18

Сенатор Карасин заявил, что власти Украины надоели НАТО

Ожидаются обращения Лукашенко и Путина. Участники IX Форума регионов прибыли в Гродно
30 июня 2022 09:08

Ожидаются обращения Лукашенко и Путина. Участники IX Форума регионов прибыли в Гродно