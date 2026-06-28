Новости по тегу #Григорий Карасин

Поговорили с российским сенатором и дипломатом Григорием Карасиным.
Совместная работа законодателей двух стран – это вклад в стабильность и развитие Союзного государства. Минск и Москва вместе укрепляют суверенитет, противостоят внешним вызовам и строят Евразию как территорию мира и сотрудничества.
В Эр-Рияде после небольшого перерыва возобновились переговоры делегаций США и России по Украине.
Так, в начале ноября Национальное собрание Беларуси получило статус наблюдателя Панафриканского парламента.
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