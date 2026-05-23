Число погибших при атаке ВСУ в Старобельске выросло до 18 человек

(Обновлено в 16.55)

При ударе Киева по Старобельскому педагогическому колледжу в ЛНР погибли 18 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ведомстве информировали, что 60 человек получили ранения, из них 18 скончались. Предполагается, что под обломками здания могут находиться еще 3 человека.

Ночью с 22 на 23 мая ВС Украины атаковали здание общежития колледжа, где находились 86 учащихся. Здание обрушилось. Военные объекты вблизи отсутствуют.

Все студенты колледжа переведены на дистанционный формат.

Фото: Pinterest