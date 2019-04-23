«Планку подняли высоко». Александр Лукашенко вручил госнаграды спортсменам и тренерам по тяжёлой атлетике

Новости Беларуси. 23 апреля во Дворце Независимости чествовали тяжелоатлетов. На прошедшем недавно в Грузии чемпионате Европы они завоевали 19 наград – 7 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых. В неофициальном общекомандном зачете мы уступили лишь россиянам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более того, наши спортсмены на турнире установили полтора десятка национальных рекордов и два рекорда Европы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мое отношение к спорту вы знаете, мои оценки спорта в развитии страны, в подъеме духа нашего народа тоже знаете. Поэтому я вас пригласил в такой неформальной обстановке – пусть на несколько минут – пообщаться с вами и поблагодарить вас за то, что вы сотворили на земле грузинской. Я вот посмотрел: 19 медалей, из них восемь – в двоеборье, второе место в общекомандном зачете. Просто молодцы!

Этот чемпионат Европы, благодаря вам, я фактически посмотрел полностью. Вы выигрывали, вы боролись. Самое главное, что боролись и у вас почти не было неудач. Тренеры молодцы. Они четко планировали подходы каждого спортсмена, знали, на что способен спортсмен. Не скажу, что вы на 100 % результат показали, но близко к этому. Это тоже очень важно. Но планку подняли высоко.

Особенность такую заметил в этом году. Ребята, когда уже берут флаг, чувствуется, что это Беларусь. Это уже не то что: корни в Советском Союзе… Это уже наши. Тренеры взяли всё лучшее, что было в нашей той большой стране, и уже воспитали своих. Уже чувствуется, что выходит белорус, чисто рожденный, как я говорил, в суверенной и независимой Беларуси. Вот что такое спорт и какую славу вы принесли нашей стране.

Перед торжественной церемонией тяжелоатлетам предложили экскурсию по Дворцу Независимости. Спортсмены с удовольствием прошлись по залам, видеть которые раньше приходилось только на экранах.