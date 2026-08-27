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Новости по тегу #Тяжелая атлетика

Белорусские тяжелоатлеты не сумели завоевать медали в заключительный день юниорского ЧЕ
27 августа 2026 20:09

Белорусские тяжелоатлеты не сумели завоевать медали в заключительный день юниорского ЧЕ

Белорусы продолжают выступление на первенстве Европы по тяжелой атлетике
25 августа 2026 20:00

Белорусы продолжают выступление на первенстве Европы по тяжелой атлетике

Владислава Лавор завоевала золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике (U-17)
24 августа 2026 20:19

Владислава Лавор завоевала золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике (U-17)

Белоруски стали призерами ЧЕ по тяжелой атлетике
22 августа 2026 18:36

Белоруски стали призерами ЧЕ по тяжелой атлетике

Дарья Новикова на юношеском ЧЕ по тяжелой атлетике завоевала две серебряные награды
20 августа 2026 19:21

Дарья Новикова на юношеском ЧЕ по тяжелой атлетике завоевала две серебряные награды

Владислава Лавор взяла бронзу на юниорском ЧМ по тяжелой атлетике в Колумбии
09 июля 2026 11:20

Владислава Лавор взяла бронзу на юниорском ЧМ по тяжелой атлетике в Колумбии

Белорусы стартовали на ЧМ по тяжелой атлетике среди юношей и девушек в Колумбии
08 июля 2026 12:15

Белорусы стартовали на ЧМ по тяжелой атлетике среди юношей и девушек в Колумбии

Международная федерация тяжелой атлетики сняла ограничения с белорусов
26 июня 2026 19:59

Международная федерация тяжелой атлетики сняла ограничения с белорусов

Белорусские тяжелоатлеты вернулись с медалями чемпионата Европы
27 апреля 2026 20:05

Белорусские тяжелоатлеты вернулись с медалями чемпионата Европы

Белорусские тяжелоатлеты привезли на родину четыре медали чемпионата Европы
27 апреля 2026 11:33

Белорусские тяжелоатлеты привезли на родину четыре медали чемпионата Европы

Дарья Хейдер осталась без наград чемпионата Европы по тяжелой атлетике
24 апреля 2026 18:21

Дарья Хейдер осталась без наград чемпионата Европы по тяжелой атлетике

На ЧЕ по тяжелой атлетике белорус Петр Асаёнок занял шестое место
23 апреля 2026 17:28

На ЧЕ по тяжелой атлетике белорус Петр Асаёнок занял шестое место