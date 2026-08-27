Новости по тегу #Тяжелая атлетика

Всего же соотечественники 12 раз оказывались на пьедестале.
В Косово продолжается чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 15 и 18 лет.
В рывке соотечественница оказалась четвертой, но в толчке совершила три удачные попытки на 95, 105 и 110 килограммов, благодаря чему завоевала «малую золотую» медаль в этом упражнении.
Всего в соревнованиях принимают участие 350 юных атлетов из 38 стран.
Среди девушек до 18 лет в весовой категории до 45 килограммов Дарья Новикова в рывке подняла 57 килограммов, а в толчке после двух неудачных подходов взяла 73 килограмма.
Белоруска в рывке подняла штангу в 78 килограммов и этот результат стал только 9-м. Однако в толчке она была среди лучших, землячка совершила удачную попытку на 109 килограммов.
Первым из соотечественников в борьбу вступил Виктор Щеголев в категории до 65 килограммов.
Представители нашей страны могут выступать на турнирах под эгидой организации без каких-либо ограничений.
Лучший результат на континентальном форуме показала Сюзанна Володько.
Нашу страну представляли 10 человек. Лучше остальных выступила Сюзанна Володько.
В рывке белоруска результативно использовала 2 попытки. В лучшей спортсменка зафиксировала вес 104 килограмма.
В толчке Павел занял пятое место.
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