Первая зарплата – сколько можно заработать в студотряде, рассказала эксперт

Летом 2025 года свое свободное время молодежь Борисовщины проводит не только отдыхая. Все больше ребят сегодня выбирают студотряды и возможность с пользой провести часть каникул. В Борисовском районе открыто 20 отрядов. Направления разные – экологические, сервисные, производственные, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Какие достопримечательности посетить в Борисовском районе – рассказал эксперт.

Елизавета Волковец, второй секретарь Борисовского районного комитета ОО «БРСМ»:

Ежегодно с февраля начинается акция «Выбираем студотряд!», когда мы в свою очередь объезжаем учреждения образования Борисовщины с целью найти тех самых инициативных ребят, которые готовы будут поработать, чтобы они узнали больше об этой возможности, задали интересующие их вопросы и имели возможность сразу заполнить онлайн-анкету, чтобы мы потом могли связаться с ними в течение летнего периода, предлагать уже конкретное место на конкретном предприятии. По заработной плате – в среднем ребята от 16 до 18 лет получают примерно 350-400 белорусских рублей, что в целом очень такая хорошая сумма за 10 рабочих дней. Особенно для тех, кто работает впервые, получает свой первый трудовой опыт. Это уже по факту официальное трудоустройство. То есть они получают свою трудовую книжечку, свой расчетный листок и свою первую заработную плату.

Почти 500 человек в этом году записались в студотряды. Популярностью пользуется производственное направление, в том числе ежегодно молодежь с радостью принимает Борисовский завод медпрепаратов. Трудятся ребята 10 дней. Фронт работ серьезный. Территория большая – много уборки. Также ухаживают за цветами – пропалывают и поливают. На заводе проводится активная работа с молодежью. Студенческие отряды набирают ежегодно. Этим летом трудоустроили свыше 30 человек. Всего три смены, последняя – самая многочисленная.