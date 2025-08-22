Как минчане относятся к платным парковкам – опрос
Минск – это про высокий автомобильный трафик, пробки на дорогах и дефицит парковочных мест. Однако если посмотреть на ситуацию с другой стороны, очевидно, парковочных зон в городе достаточно, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».
Новая парковка на 300 машиномест появится в границах улицы Лосика в Минске.
Элла Маркевич, корреспондент:
Основная проблема заключается в том, что многие водители предпочитают оставлять свои автомобили как можно ближе к месту назначения и, желательно, без затрат.
Сегодня в ведении только гособъединения «Гаражи, автостоянки и парковки» находится 76 платных паркингов, из которых восемь – закрытого типа. В общей сложности доступно около 5 800 машиномест. В этом году планируется расширение инфраструктуры почти вдвое.
Но действительно ли это необходимо? Мнения гаражан на этот счет разнятся.
– Как вы относитесь к платным парковкам?
– Не очень.
– Почему?
– Потому что это неудобно. Надо занять место, найти его, еще платно, потом сходить оплатить, а потом уже ты свободен. А если по времени ограничено, то надо еще успеть в магазин сходить или еще куда-нибудь, а потом успеть по времени вернуться, чтобы не платить больше.
– Например, если приехать на Якуба Коласа, если искать где-то парковки во дворах, естественно, дворы там узкие, машин там много, припарковаться сложно, надо кого-то подпирать, потом бежать с магазина обратно, а так есть паркинг многоуровневый, туда заехал, заплатил 2-3 рубля – и стой себе, пожалуйста, все хорошо. Очень удобно! Не говоря уже про все большие торговые центры – вообще не паришься, поставил машину и пошел, все хорошо.
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