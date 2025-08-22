Как минчане относятся к платным парковкам – опрос

Новая парковка на 300 машиномест появится в границах улицы Лосика в Минске.

Минск – это про высокий автомобильный трафик, пробки на дорогах и дефицит парковочных мест. Однако если посмотреть на ситуацию с другой стороны, очевидно, парковочных зон в городе достаточно, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Элла Маркевич, корреспондент:

Основная проблема заключается в том, что многие водители предпочитают оставлять свои автомобили как можно ближе к месту назначения и, желательно, без затрат.

Сегодня в ведении только гособъединения «Гаражи, автостоянки и парковки» находится 76 платных паркингов, из которых восемь – закрытого типа. В общей сложности доступно около 5 800 машиномест. В этом году планируется расширение инфраструктуры почти вдвое.

Но действительно ли это необходимо? Мнения гаражан на этот счет разнятся.