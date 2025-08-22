Новая парковка на 300 машиномест появится в границах улицы Лосика в Минске

Власти пытаются разгрузить улицы, уже совсем скоро заработает новая парковка на 300 машиномест в молодом микрорайоне в границах улицы Лосика, сообщили в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Николай Строк, первый заместитель главы администрации Фрунзенского района Минска:

Ввод в эксплуатацию – август 2025 года. На парковке предусмотрено 300 машиномест, МКСО для сбора мусора, зарядные места. Также сегодня строится парковка на 86 машиномест. Микрорайон молодой, и она будет здесь, с нашей точки зрения, востребована.