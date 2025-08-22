Прямой эфир

Новая парковка на 300 машиномест появится в границах улицы Лосика в Минске

22 августа 2025 16:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Власти пытаются разгрузить улицы, уже совсем скоро заработает новая парковка на 300 машиномест в молодом микрорайоне в границах улицы Лосика, сообщили в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Как минчане относятся к платным парковкам – опрос.

Новая парковка на 300 машиномест появится в границах улицы Лосика в Минске-2

Николай Строк, первый заместитель главы администрации Фрунзенского района Минска:
Ввод в эксплуатацию – август 2025 года. На парковке предусмотрено 300 машиномест, МКСО для сбора мусора, зарядные места. Также сегодня строится парковка на 86 машиномест. Микрорайон молодой, и она будет здесь, с нашей точки зрения, востребована.

Подробности смотрите в видео.

# Элла Маркевич # Николай Строк # Автомобили

Другие новости рубрики

Все новости
Как минчане относятся к платным парковкам – опрос
22 августа 2025 16:43

Как минчане относятся к платным парковкам – опрос

Первая зарплата – сколько можно заработать в студотряде, рассказала эксперт
22 августа 2025 15:05

Первая зарплата – сколько можно заработать в студотряде, рассказала эксперт

«Вносим вклад в благоустройство нашего города» – как работает молодёжь в студотрядах Минской области
22 августа 2025 15:04

«Вносим вклад в благоустройство нашего города» – как работает молодёжь в студотрядах Минской области