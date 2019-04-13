Белорус Евгений Тихонцов стал чемпионом Европы по тяжёлой атлетике

Новости Беларуси. Гомельчанин Евгений Тихонцов в весовой категории до 96 килограммов на чемпионате Европы в грузинском Батуми стал абсолютным чемпионом Старого Света в своем весе, установив два рекорда континента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.