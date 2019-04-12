Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике: рассказываем про победы белорусов

Новости Беларуси. В Батуми продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике. 12 апреля на помост уже выходила одна наша представительница, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ольга Генералова в весовой категории до 81 килограмма в группе «А» заняла шестое место.