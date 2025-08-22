В учреждениях образования Минской области завершились ремонтные работы

Школы и гимназии Минской области активно готовятся встретить учащихся: в учреждениях образования завершились ремонтные работы, обновилась материально-техническая база. На эти цели в 2025-м из областного бюджета направлено свыше 93 миллионов рублей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Яркий пример масштабного преображения – Кривичская средняя школа Мядельского района. Здесь приобрели новую мебель и современную звуковую аппаратуру для актового зала, обновили кабинеты химии, биологии, информатики. Акцент сделали и на благоустройство пришкольной территории: уложили тротуарную плитку, заасфальтировали дорожки, навели лоск на внутреннем дворике.

Эннеса Литко, директор Кривичской средней школы Мядельского района:

В 2025-2026 учебном году за парты сядут 137 учащихся, семь из которых – первоклассники. Активное участие в подготовке учреждения образования к новому учебному году приняли родители, а также педагоги, технические работники учреждения образования. Мы достойно встретим ребят, которые первого сентября придут в обновленную школу.