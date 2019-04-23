На 24 апреля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. На 24 апреля белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

Как сообщает Белгидромет, в среду утром и днём в Брестской и Гродненской областях ожидается юго-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с. В целом по всей республике ветер юго-восточный 4-9 м/с, в Минской области порывы дойдут до 14 м/с.

24 апреля в Беларуси будет небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью составит +4… +7°C, днём потеплеет до +18… +22°C.

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