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На 24 апреля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

23 апреля 2019 10:25
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Новости Беларуси. На 24 апреля белорусские синоптики объявили оранжевый уровень опасности.  

Как сообщает Белгидромет, в среду утром и днём в Брестской и Гродненской областях ожидается юго-восточный ветер с порывами до 15-20 м/с. В целом по всей республике ветер юго-восточный 4-9 м/с, в Минской области порывы дойдут до 14 м/с.  

24 апреля в Беларуси будет небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью составит +4… +7°C, днём потеплеет до +18… +22°C.  

До +20, но порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю  

# Погода в Беларуси # общество

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