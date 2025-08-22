«Вносим вклад в благоустройство нашего города» – как работает молодёжь в студотрядах Минской области

Новый опыт и проверка возможностей. В 2025 году в Минской области уже отработало 266 студенческих отрядов, в которых было трудоустроено порядка 3 500 человек, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Для ребят это возможность получить свой первый заработок. Кто-то потратит его на долгожданную покупку, а кто-то – на подготовку к предстоящему учебному году. В Пуховичском районе на данный момент работает четыре студотряда. Подробнее в материале Дарьи Авсюк.

О возможности поработать летом в студотряде Кирилл Шестопалов узнал от друзей. Такой трудовой опыт для него впервые. Парень отмечает, что работать здесь не сложно, да и к тому же весело, ведь за все проведенное время он успел по-настоящему подружиться с другими ребятами. Полученные деньги Кирилл хочет потратить на покупку нового телефона, а также на будущую учебу. В этом году он поступил в Минский колледж монтажных и транспортных технологий.

Кирилл Шестопалов:

На самом деле вносим вклад в благоустройство нашего города. Потому что многие люди будут рады, они будут довольны, когда у тебя все дороги чистые и ты не видишь никакой травы на них, что это понятно, что город благоустроен.

В экологическом студотряде «Бригада» на базе ЖКХ Пуховичского района работает 25 ребят. Фронт заданий у бойцов достаточно большой: они занимаются благоустройством города – поливают растения и пропалывают клумбы.

Анастасия Крылова:

Первый раз я пришла в студенческий отряд. Познакомилась много с какими ребятами из других школ, даже если мы были знакомы, как-то поближе все-таки стали.

ЖКХ не первый раз предоставляет молодежи возможность заработать. Такую практику здесь проводят уже четвертый год. И это дает положительные результаты: только за летний период в городе высажено более 60 тысяч цветов и установлено около 20 малых архитектурных форм.

Алексей Падаляк, первый заместитель директора – главный инженер УП «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства Пуховичского района:

Выполняется работа именно на благоустройстве, ребята стараются, молодцы. Это существенная помощь. Работы выполняются регулярно, без перерыва. На прополке ребята находятся.