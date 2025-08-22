Общность позиций лидеров подкрепляет процесс диалога двух стран – Дзиодзина о сотрудничестве Беларуси и Ирана

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог: На днях состоялась встреча Александра Лукашенко с Президентом Ирана. Несмотря на то, что из-за непредвиденных обстоятельств она была перенесена с июня на август, визит иранского лидера был не менее значим, на это белорусский Президент обратил внимание, встречая гостя. Не отходя далеко от темы, стоит напомнить контекст, по каким причинам не состоялась июньская встреча. На тот момент затяжной конфликт Ирана с Израилем вспыхнул снова, сообщения о военных действиях в регионе приходили одно за другим. Разумеется, что покидать страну и народ при таких условиях было недопустимо, и Президент Ирана остался в гуще событий с народом. Узнав о происходящих военных атаках, Президент Беларуси выразил поддержку Ирану, подчеркнув ценность отношений Минска и Тегерана, призвал к миру путем конструктивного диалога.

Алена Дзиодзина:

В определенной степени эта позиция укрепила контакт между двумя Президентами, став сигналом о неравнодушии и миролюбии Беларуси. Возвращаясь в сегодня к тому, как именно проходила встреча двух лидеров, то с первых минут Александр Лукашенко сообщил несколько важных тезисов: вы – наши друзья, мы готовы исполнять взятые ранее обязательства и если есть какой-то проблемный вопрос, то к обсуждению Беларусь открыта. С точки зрения глубины отношений, такая специфика строить взаимодействие обычно несет укрепление международных, партнерских контактов на равных. Когда ни одна из сторон не выступает в роли колонизатора, а считается с интересами своего партнера. С учетом того, что белорусско-иранские отношения имеют взаимовыгодные перспективы с довольно широким спектром, общность позиций двух лидеров подкрепляет процесс диалога двух стран.

«Наши общие взгляды должны воплощаться в жизнь в экономической, культурной сферах, в сфере развития туризма между нашими странами, а также, как вы отметили, в развитии военно-технического сотрудничества», – подтвердил Президент Ирана. О каких процессах говорит ситуация? В данном случае мы можем наблюдать о значении личности в современной политике, когда установки и ценности ложатся в основу международных и укрепленных контактов. Формируя тем самым архитектуру мира. Возможно, нового, чуть более справедливого и человечного. Возможно, многополярного.