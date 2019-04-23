«Черви, мухи» и «Запах сырости, гнилья и фекалий». Люди живут над бассейном с отходами канализации

Сергей Богачёв:

Тут непонятно, что творится: черви, мухи.

Скунс отдыхает! Жители дома по улице Розы Люксембург бьют тревогу – в их доме амбре такое, что хоть топор вешай!

Невыносимое зловоние, расползающееся по квартирам первого этажа, уже второй месяц выживает людей из собственных квартир! Вскрыв подпол, Сергей пришел в ужас – его семья живет над бассейном, наполненным отходами канализации.

Сергей Богачёв:

Немного только стало лучше, потому что я присыпал этот приямок. Стало чуть меньше воды. Запах чуть-чуть меньше, но он довольно стойкий и никуда не уходит. Когда уровень чёрной жижи достиг критической отметки и стал угрожать жизни, Сергей вышел на тропу войны. Но на все жалобы ЖЭС только разводил руками! Решить проблему мужчина так и не смог.

Сергей Богачёв:

Воду, которая находится в приямке, постоянно приезжали, откачивали. Но, так как у них нет нормального оборудования, они не смогли даже конкретно нормально откачать это всё. Тот погружной насос, который у них есть – он половину забирал, и тут же половину выплёвывал. Из-за того, что там вода продолжала течь, они просто отказывались её дальше откачивать только из-за того, что этот погружной насос просто-напросто забьётся и не будет, вообще, ничего качать. Отходы человеческой жизнедеятельности, откровенная антисанитария и невыносимый смрад – всё это стало идеальной средой для многочисленных насекомых, которые не перестают изводить жильцов.

Сергей Полещук:

Пауки, муравьи, мошки – они лезут из-под полов, по всей квартире. Нахождение в квартире из-за всего этого становится ещё хуже. Дети всё это видят. Постоянно душат этих муравьёв. Сергей Богачёв:

Видно, что процесс размножения идёт, и довольно-таки активно. Периодически этот процесс гасится той же самой «Белизной» вместе с хлоркой. Ядовитыми парами изо дня в день дышат и пенсионеры, и маленькие дети. Выжить любой ценой – девиз, с которым приходится мириться изо дня в день.

Сергей Полещук:

Запах сырости, какого-то гнилья и фекалий. Открываются постоянно форточки, чтобы просто переночевать эту ночь. Страшный сон жильцов дома – лето, ведь тогда невыносимый запах заполонит уж точно всё на свете! Где искать спасения, они не знают.

Татьяна Семешко, управляющий партнёр адвокатского бюро:

Все жители данного дома имеют договор с обслуживающей организацией на оказание жилищно-коммунальных услуг. Согласно данным договорам, ЖЭС взял на себя обязанности по обслуживанию данного дома. И именно ЖЭС должно даже не то, что оказывать содействие, а оно должно исправлять данные неполадки и устранять данную проблему. На следующий день после визита в этот дом съёмочная группа направляется в ЖЭС, чтобы узнать, как можно помочь жильцам. Оказалось, что после приезда корреспондентов программы дело, всё-таки, сдвинулось с мёртвой точки – и сотрудники организации уже провели собственное расследование.

Степан Пачков, главный инженер ЖЭС-14 ГП «ЖЭУ № 5 ЖРЭО Московского района г.Минска»:

Мы посмотрели телевизором коммуникации. Наконец-то нам его представили, выбили, практически месяц ждали. Обнаружили два пролома. Силами ЖЭСа данную неисправность устранить невозможно… Технику не найдём, чтобы вскрыть пол. Потому что один пролом в подъезде, другой пролом на крыльце. Дом бесподвальный. Татьяна Семешко:

В этом случае, он должен привлечь либо подрядную организацию, либо разрешить эту ситуацию каким-то иным способом. Но, в любом случае, он должен её разрешить. В подобных ситуациях именно юридическая неграмотность людей приводит к тому, что ситуация решается не быстро и оперативно, а затягивается на долгое время. И сами эти люди страдают. Потому что каждый из них мог обратиться за помощью к юристу, к адвокату, получить оперативно консультацию. И уже бы эта ситуация, я думаю, была бы разрешена.

Но для жильцов все обещания ЖЭСа – слабое утешение! Ведь дело не только в сгнившей канализации, на ладан дышат абсолютно все трубы. Лидия Алексеевна сбилась со счёту вспоминать, сколько раз её заливали сверху. Лидия Щерцова:

Никакой реакции в ЖЭС, не дозвониться. Заливают – не заливают, сейчас, вообще, такое равнодушие, что я уже не знаю.

Главный инженер горестно вздыхает! Он бы и рад спасти всех жильцов одним махом – но не хватает ни свободных, рук ни денег! Подходящего оборудования для откачивания прорвавшейся канализации у организации попросту нет! Степан Пачков:

Хотел бы озвучить просьбу в ЖКХ, чтобы оказали нам помощь по адресам: Куприянова 5, Куприянова 19, Карла Либхнета, 69, Карла Либхнета 84/2. И аналогичные проблемы, как на 94 доме – Волоха 7/3. Юристы уверены: вина коммунальщиков в том, что трубы доведены до плачевного состояния. Если бы те выполняли работы в срок и не запустили сантехнику – жильцам бы не пришлось мириться с удушающим смрадом.

Татьяна Семешко:

По моему мнению, чтобы произошло разрушение чугунной канализационной трубы в нескольких местах – должно пройти достаточно много времени. Я полагаю, что со стороны обслуживающей организации была определённого рода недобросовестность, недосмотр. Поскольку имеется перечень работ по техническому обслуживанию и периодичность их выполнений. И, согласно данному перечню, что касается проверки технического состояния водоотведения, канализации, в частности, то периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию – два раза в год. Чтобы услышать точный ответ на вопрос, когда у жильцов зловонного дома починят канализацию, направляемся в местное ЖЭУ. Там от проблем не отмахиваются и заверяют – это дело у них на особом контроле.