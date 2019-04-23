«Рекомендации для нас разрабатывает БНТУ». Как в Минске ремонтируют дороги

Чуть больше двух месяцев остается до самого главного спортивного события этого года. Вместе со II Европейскими играми в Беларусь приедут тысячи фанатов, болельщиков и гостей. И ключевое слово здесь – приедут. С началом тёплого сезона службы города и днём, и ночью латают дыры, чинят бордюры и нередко полностью перестилают проезжую часть.

В 2019 году в Минске планируют заменить без малого 900 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. В приоритете улицы, которые прилегают к спортивным объектам, и транспортные коридоры международных соревнований.

Геннадий Фролов, начальник управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

В течение мая необходимо выполнить работы на 22 объектах. Это порядка 200 тысяч квадратных метров. Это программа до 10 мая. Она будет выполнена. Мы пока идём с опережением. В основе обновлённых полос – асфальтобетонная смесь. Укладчики, катки, гудронаторы. Ежедневно на борьбу с бездорожьем выезжает целый автопарк. Работают и в будни, и выходные, и даже ночью. Конечно, бесконечный поток машин усложняет процесс, ведь в идеале после ремонта движение на дороге должно остановиться хотя бы на пару суток. Однако с учётом плотного трафика столица не может себе позволить полностью перекрыть улицу даже на один день.

Сегодня техника отправится на проспект Независимости. А тем временем минчане уже могли заметить апгрейды на развязке проспекта Победителей и кольцевой, на Кальварийской, в районе Городского вала и улицы Янки Купалы. Между тем, полностью поменять асфальт – задача не из простых. И без предварительных расчётов рабочие не берутся даже за самые повреждённые участки. Перед тем как начать резать дорожное полотно, они всегда консультируются со специалистами. Геннадий Фролов:

Рекомендации для нас разрабатывает чаще всего БНТУ – научный центр. Какую глубину срезать покрытия, какими типами асфальта его восстановить.

Впрочем, привести магистрали в порядок – это только полдела. Запутаться в минских транспортных коридорах может и бывалый водитель, а иностранец тем более. Значит, без разметки не обойтись. Раскрашивает дороги столицы монтажно-эксплуатационное предприятие. В этом году сплошные, прерывистые, продольные и поперечные линии покроют 300 тысяч квадратных метров.

Сергей Пятлин, главный инженер КУП «СМЭП Мингорисполкома»:

В первую очередь, это центральная часть города, въездные магистрали, транспортные коридоры Европейских игр и трассы велогонок. За белоснежные линии отвечают экипажи на оранжевых машинах. Обычно это 3-4 человека. Водитель крутит руль, оператор следит за распылением краски, а кто-то выставляет и собирает фишки, чтобы результаты труда тут же не стёрли колёса машин. Кстати, материал для разметки всегда зависит от качества дороги.

Сергей Пятлин:

Это эмаль и термопластик. Эмаль – это краска, которая распыляется под давлением на дорожное покрытие. А термопластик, соответственно, варится в котле при температуре 200 градусов и выполняется, в основном, только на новом дорожном покрытии. Человек за рулём необычной машины движется намного медленнее потока и нередко ловит недовольные взгляды водителей соседних полос. Чтобы не мешать движению, разметку обычно наносят ночью. Но с приходом сумерек падает и температура воздуха. Это значит, что придется изменить технологию нанесения рисунка на асфальте. Недопустимо только проиграть в качестве! К слову, многие автолюбители уже успели оценить один из главных элементов безопасности дорожного движения.