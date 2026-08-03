Вторая жизнь пустующих домов! В Крупском районе более 400 строений продали за одну базовую величину

В Крупском районе активно благоустраивают территорию и вовлекают пустующие здания в хозяйственный оборот. Благодаря Указу Президента в районе реализовали более 400 жилых строений. Только за первое полугодие шесть участков продали за одну базовую величину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приобрести пустующий дом можно разными способами: на аукционе, в формате электронных торгов либо без проведения аукциона. Если у объекта нет правоудостоверяющих документов, покупку оформляют по упрощенной системе через сельисполком. С начала 2026 года в Крупском районе таким способом реализовали 11 строений.

Ирина Шмавгонец, жительница Крупок:

Приехали сюда. Здесь очень красивое место. Нам очень понравилось. Нашли хозяина этого дома. Сельский совет помог нам собрать все документы и оформить. Ну вот, решили купить и заняться реставрацией. Мы когда‑то жили в деревне. Я родилась и выросла в деревне. Наверное, нам очень хотелось быть ближе к земле. Семья у меня большая, а в квартире места не так много. Вот и решили переехать поближе. При этом до города недалеко – можно несколько раз в день съездить. Хочется уже грядку, зону отдыха. В дальнейшем собираемся построить здесь баню, чтобы проводить время не в городе.

Чтобы приобрести пустующий дом, нужно обратиться в сельисполком – специалисты подскажут подходящий вариант и порядок оформления.