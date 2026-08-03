Военнослужащие отработали сложный элемент подготовки на Михайловском водохранилище

Военнослужащие 5‑й отдельной бригады специального назначения выполнили один из самых сложных элементов воздушно‑десантной подготовки – десантирование на воду из вертолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прыжок совершался с высоты 600 метров: спецназовцы приводнялись с парашютом в акватории Михайловского водохранилища. Особенность такого десантирования в том, что боец должен еще в воздухе освободиться от подвесной системы – это необходимо, чтобы не запутаться в куполе после касания воды.

Дмитрий Быконя, командир бригады специального назначения:

Задача выполняется ежегодно. Я не думаю, что она вызывает у личного состава какие-то затруднения. Личный состав бригады выполняет задачу четко, потому что осознает, насколько это ответственно, насколько это необходимо. Ведь прыжки на воду закаляют и тело, закаляют и сознание, закаляют и тот мужской стержень, который есть у любого бойца 5-й бригады специального назначения.

Все действия доведены до автоматизма: военнослужащие отрабатывали навык на наземных тренажерах. В учениях участвовали как опытные инструкторы, так и молодое пополнение бригады. Навык оперативного десантирования на водную поверхность позволяет подразделению скрытно проникать в тыл противника и выполнять задачи в любых гидрографических условиях.