«Свой герб, свой флаг, у нас всё своё, мы независимые». Вот как в Беларуси отметили День госсимволов

Новости Беларуси. Под ним дают клятву в верности себе и Родине, его поднимают в моменты ярких побед и приспускают, когда горюет вся страна. Он в космосе и на Эвересте – наш флаг. Он отражает суть страны, каждым элементом характеризуя тех, кто живет на этой земле, нас с вами, белорусов – наш герб, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Я родился в СССР, а сейчас, наверное, самое лучшее время. У нас свой герб, свой флаг, у нас все свое, мы независимые. Мы самые лучшие, мы белорусы.

Мне кажется, в этот момент, когда поднимают флаг, на месте этого флага стоит вся Беларусь, все аплодируют стоя. В мае 1995-го белорусы сказали «да» новой символике. Спустя три года Президентом страны было одобрено решение в каждое второе воскресенье пятого месяца года чествовать государственные символы. Откровенно говоря, этот праздник долгое время был затерянным среди множества других, но выросло целое поколение тех, для кого нет иных символов. А Беларусь равно этот флаг и этот гимн. Отсюда такое трепетное отношение.

Павел Вандеев, студент БГУКИ:

Под этим флагом дают присягу, под этим флагом люди дают клятву верности нашей родной Республике Беларусь. Я считаю, что истинные патриоты под этим флагом с гордостью будут говорить, что мы гордимся нашими символами, нашим флагом, гербом. Не случится такого, что какие-то деструктивные мероприятия смогут повлиять на то, чтобы флаг и символ поменялся в другую сторону. Хотя, конечно, нынешняя символика не первая в нашей истории. Частично предшественники красно-зеленого полотнища с орнаментом и герба были представлены и сегодня прямо на Площади флага. Разглядывая их, нельзя не заметить общее с тем, который свободно реет здесь же, на высоте в 70 метров.

Красный цвет во флаге означает кровь белорусов. Зеленый означает леса Беларуси. Раньше в Беларуси носили специальную одежду, этот орнамент присутствовал там. У Беларуси и России разные флаги, но Беларусь с Россией дружат. Украина с Россией похожи, но у каждого человека свои любимые цвета и вкусы. У каждого народа тоже самое, каждый народ может любить что-то разное. «Как мы могли поклоняться БЧБ-флагам и прочему?» Лукашенко о значимости госсимволов – подробнее здесь.

Устами младенца, как говорится… На Площади флага, к слову, самой молодой в столице (открыли ее всего-то девять лет назад) сегодня очень много молодых, юных и даже маленьких. У них вопросов к символам, под которыми родились, нет. Все логично и органично. Чего не скажешь о взрослых. Для них ликбез от Президента страны. Александр Лукашенко честно и вопреки протоколу озвучил ответ на вопрос, который некоторые из наших соотечественников до сих пор задают. Лукашенко: «Сегодня точат ножи, шашки и сабли в соседнем государстве. И мечтают оттяпать полстраны» – подробнее здесь.

И да, свой современный облик наш флаг и герб обретали путем долгих рассуждений, продумывания каждой детали. Чтобы молодая страна, наконец получившая независимость, с самого начала своего самостоятельного пути вобрала в себя все лучшее из длинной и очень разной истории, не забыв ничего и оставив возможность совершенствоваться. Александр Лукашенко: «С герба и флага мы сняли серп и молот. Да, это было мое предложение» – подробнее здесь. Нашим символам мы сказали «да» дважды: тогда, в 1995-м, и буквально пару месяцев назад. В обновленной Конституции статья 19 осталась неизменной. Как и незыблема обязанность каждого белоруса чтить символы своего государства. Лукьянов: «Убежден в том, что победила правда» – подробнее здесь.

Понимая это, особенно ясно ощутив после событий 2020-го, Александр Лукашенко своим личным присутствием церемонию чествования наших символов поднял на высочайший уровень в 2021 году. Ведь своим важно уметь гордиться и демонстрировать это, не стесняться, не прятать лишь где-то в глубине души. Еще один государственный символ – гимн. Его сегодня исполняли под дождем, и каждое слово в нем неслучайно, каждая строчка – клятва, молитва – имеет вес, а многоголосье – еще и невероятную силу, с которой нам все по плечу. К слову о символизме, к концу церемонии майский дождь сменило солнце, и это тоже так по-белорусски.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Говорят, хорошее, если окропил дождь, это надолго и это очень хорошо. Вы посмотрите, очень важно, чтобы после каких-то маленьких дождей в вашей жизни всегда наступало это светлое, яркое солнце. С праздником вас!