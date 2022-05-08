Какая погода 11 мая, таким будет всё лето. О каких ещё народных приметах интересно знать?
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 9 мая – Глафира Горошница. Если утром погода ветреная, скоро будет тепло и ясно, рассказали в программе «Плюс-минус». Если день прохладный, то через неделю жди холодов. Дождь предвещает солнце в тучах, а вот богатый урожай сулит утренняя роса.
10 мая – Семен Ранопашец. Дождливый день обещает хороший урожай хлеба, а ясный восход солнца на Семена – ветреное лето. Если к Семенову дню на березе листья полностью развернулись, значит пришла пора сажать картошку. Появляются несколько радуг на небе – вскоре пойдет затяжной теплый дождь.
11 мая – Максимов день. В старину приметили: теплая и звездная ночь сулят урожайный год, а ясный восход солнца – солнечное лето. Наши предки верили: какая погода 11 мая, таким будет все лето.
12 мая почитается память девяти мучеников Кизических. Яркий и ясный восход солнца говорит о теплом и урожайном лете, а слишком жаркая погода – о холодах в конце месяца. Если перед дождем на небе сверкает молния, ненастная погода сохранится на несколько дней. Много муравьев на земле – к скорому дождю. А обилие майских жуков, наоборот, говорит о засушливой погоде.
13 мая вспоминают апостола Иакова, которого в народе прозвали Яковом теплым или звездным. Считалось, что звездная и безветренная ночь предвещает засушливое лето. Мерцающие звезды и ветер – к лету плодородному и грозовому.
Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю мая читайте здесь.