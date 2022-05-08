Какая погода 11 мая, таким будет всё лето. О каких ещё народных приметах интересно знать?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 9 мая – Глафира Горошница. Если утром погода ветреная, скоро будет тепло и ясно, рассказали в программе «Плюс-минус». Если день прохладный, то через неделю жди холодов. Дождь предвещает солнце в тучах, а вот богатый урожай сулит утренняя роса.

10 мая – Семен Ранопашец. Дождливый день обещает хороший урожай хлеба, а ясный восход солнца на Семена – ветреное лето. Если к Семенову дню на березе листья полностью развернулись, значит пришла пора сажать картошку. Появляются несколько радуг на небе – вскоре пойдет затяжной теплый дождь.