«Беларусьфильм» начал съемки нового приключенческого триллера «19.91». Пообщались с юными актерами

«Беларусьфильм» начал съемки нового фильма Кирилла Халецкого – приключенческого триллера «19.91». Сегодня у нас в гостях юные актеры.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Эльдар Черкин и Игорь Панас.
Александра Каштанова, ведущая:
Ребята, у вас главные роли в таком большом проекте. Скажите, это мечта? Как вы сейчас себя чувствуете?
Эльдар Черкин, актер:
Не сказал бы, что это прямо мечта, но это классно. Можно было бы о таком мечтать. Это больше как ступень перейти в кинематографичный мир и начать его покорять.
Игорь Панас, актер:
Это первая главная роль у меня. Мне очень нравится. Раньше у меня была только массовка, групповка, эпизод и роль в документальном фильме.
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