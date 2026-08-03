«Беларусьфильм» начал съемки нового приключенческого триллера «19.91». Пообщались с юными актерами

Александра Каштанова, ведущая: Ребята, у вас главные роли в таком большом проекте. Скажите, это мечта? Как вы сейчас себя чувствуете?

Эльдар Черкин, актер:

Не сказал бы, что это прямо мечта, но это классно. Можно было бы о таком мечтать. Это больше как ступень перейти в кинематографичный мир и начать его покорять.

Игорь Панас, актер:

Это первая главная роль у меня. Мне очень нравится. Раньше у меня была только массовка, групповка, эпизод и роль в документальном фильме.