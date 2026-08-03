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«Беларусьфильм» начал съемки нового приключенческого триллера «19.91». Пообщались с юными актерами

03 августа 2026 06:56
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«Беларусьфильм» начал съемки нового фильма Кирилла Халецкого – приключенческого триллера «19.91». Сегодня у нас в гостях юные актеры.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Эльдар Черкин и Игорь Панас.

Александра Каштанова, ведущая:
Ребята, у вас главные роли в таком большом проекте. Скажите, это мечта? Как вы сейчас себя чувствуете? 

«Беларусьфильм» начал съемки нового приключенческого триллера «19.91». Пообщались с юными актерами-2

Эльдар Черкин, актер:
Не сказал бы, что это прямо мечта, но это классно. Можно было бы о таком мечтать. Это больше как ступень перейти в кинематографичный мир и начать его покорять. 

Игорь Панас, актер:
Это первая главная роль у меня. Мне очень нравится. Раньше у меня была только массовка, групповка, эпизод и роль в документальном фильме. 

Подробности в видео.

# Кино # Беларусьфильм # Киностудия «Беларусьфильм»

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