Темпы уборочной кампании в 2026-м превышают прошлогодние во всех регионах Беларуси

Темпы уборочной кампании в 2026 году превышают прошлогодние во всех регионах. В сельхозпредприятии «Стародорожское» сейчас на очереди – тритикале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эту культуру особенно ценят: она морозостойкая и урожайная, сочетает лучшие качества ржи и пшеницы. В хозяйстве одновременно работают три комбайна – этого достаточно для бесперебойной уборки.

Евгений Шешко, механизатор сельхозпредприятия «Стародорожское»: В сельском хозяйстве я работаю с 2005 года. На комбайне – 15-й сезон. Этот сезон относительно неплохой. Дождей так не сильно много было. Стояли там 3-4 дня, и остальное время работали.

Максим Буй, директор сельхозпредприятия «Стародорожское»:

В хозяйстве у нас три зерноуборочных комбайна. Есть один зерноочистительный комплекс – ЗСК‑40, новый. Мы справляемся: перерабатываем свое зерно и помогаем соседним хозяйствам. Три наших зерноуборочных комбайна намолачивают в среднем от 150 до 250 тонн зерна за сутки, а зерноочистительный комплекс перерабатывает 200 тонн.

Одновременно аграрии готовятся к осенней кампании: проводят пахоту, вносят органические и минеральные удобрения. Работники обеспечены горячим питанием, водой и спецодеждой.