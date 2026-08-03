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Темпы уборочной кампании в 2026-м превышают прошлогодние во всех регионах Беларуси

03 августа 2026 07:03
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Темпы уборочной кампании в 2026 году превышают прошлогодние во всех регионах. В сельхозпредприятии «Стародорожское» сейчас на очереди – тритикале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Темпы уборочной кампании в 2026-м превышают прошлогодние во всех регионах Беларуси-2

Эту культуру особенно ценят: она морозостойкая и урожайная, сочетает лучшие качества ржи и пшеницы. В хозяйстве одновременно работают три комбайна – этого достаточно для бесперебойной уборки.

Темпы уборочной кампании в 2026-м превышают прошлогодние во всех регионах Беларуси-4

Евгений Шешко, механизатор сельхозпредприятия «Стародорожское»:
В сельском хозяйстве я работаю с 2005 года. На комбайне – 15-й сезон. Этот сезон относительно неплохой. Дождей так не сильно много было. Стояли там 3-4 дня, и остальное время работали. 

Темпы уборочной кампании в 2026-м превышают прошлогодние во всех регионах Беларуси-6

Максим Буй, директор сельхозпредприятия «Стародорожское»:
В хозяйстве у нас три зерноуборочных комбайна. Есть один зерноочистительный комплекс – ЗСК‑40, новый. Мы справляемся: перерабатываем свое зерно и помогаем соседним хозяйствам. Три наших зерноуборочных комбайна намолачивают в среднем от 150 до 250 тонн зерна за сутки, а зерноочистительный комплекс перерабатывает 200 тонн.

Одновременно аграрии готовятся к осенней кампании: проводят пахоту, вносят органические и минеральные удобрения. Работники обеспечены горячим питанием, водой и спецодеждой.

# Уборочная кампания

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