«Немец пускает овчарку, она его загрызает насмерть». Вот как проходила операция «Багратион» в годы ВОВ

В битве за Родину в годы Великой Отечественной войны на территории нашей страны было развернуто сразу несколько военных операций. Самой филигранной и эффективной стала «Багратион». С помощью нее многие города и деревни удалось освободить окончательно. Мало кто знает, но сама операция начиналась с рогачевской земли. Именно отсюда «оттолкнулись» войска Рокоссовского, освободив всю Беларусь. Оксана Семашко побывала на своей малой родине в Рогачеве и собрала воспоминания земляков о тех, кто защищал своими жизнями нашу.

Оксана Семашко, корреспондент:

Сейчас мы находимся в уникальном месте, где сливаются две реки Днепр и Друть. Это территория Рогачева, моя малая родина. В годы Великой Отечественной войны вода в этих реках была красной от крови мирных жителей. Фашисты расстреливали моих соотечественников и сбрасывали их тела с обрыва. Чтобы остановить это кощунство, с рогачевской земли был нанесен один из двух главных ударов в операции «Багратион» по противнику.

Еще одно исключительное место. В этой лесной глуши в Коноплицах начиналась операция «Багратион». Почти 78 лет назад здесь было так же дождливо и туманно, поэтому с развертыванием операции на бобруйском направлении немного пришлось повременить. 24 июня 1944-го в 3:50 4 тысячи орудий и минометов нанесли удар по позициям врага. Ныне уставшие от тяжелых тех боев машины обрели покой в парке.

Лариса Литвинова, учитель-методист истории и обществоведения средней школы № 6 Рогачева:

Центральным местом нашей экспозиции является панорама боя, на которой мы видим со стороны Зборова, что представлял собой Рогачев в период обороны. В ходе Рогачевско-Жлобинской операции был создан плацдарм для мощного рывка «Багратиона».

Александр Плескунов, старший научный сотрудник Рогачевского музея Народной славы:

Кулак советского солдата, держащего в руках пистолет-пулемет Шпагина как символ защиты и освобождения не только нашего района, но и нашей страны, освобождения всей Европы.

Здесь представители ставки Верховного Главнокомандующего следили за ходом боев, принимали участие в них и руководили войсками. После освобождения на этом месте вырос мемориал защитникам Друцкого плацдарма. Три шпиля символизируют советские штыки, которые нанесли поражение врагу. Память о своих героях здесь уже 25 лет берегут волонтеры туристско-краеведческой экспедиции «Багратион».

Вы уже не юный багратионовец. Уже раз вы участвовали в нашей экспедиции «Багратион». Спасибо за ту работу.

От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Историческую правду о безвозвратно ушедших в вечность земляках-героях внуки и правнуки накапливают для будущих поколений.

Валерия Климова, ученица средней школы № 6 Рогачева:

Мы читали письма жителей сожженных деревень, представленные музеем «Карлсхорст» из Германии. Они помогли нам наиболее точно представить положение мирного населения в военные годы.

Максим Заяц, ученик средней школы № 6 Рогачева:

Открыл архивные данные на сайте «Партизаны Рогачева. Память народа», ввел данные своих предков, нашел прадедушку, который служил, защищал нашу Родину. Благодаря этому написал исследовательскую работу, получил хорошую оценку.

Лариса Литвинова:

Когда я рассказываю своим ребятам о войне и роли Рогачева в Великой Отечественной, сначала начинаю о том Днепровском рубеже в июне 1941 года, когда бойцы бригады комбрига Петровского обороняли наш город. Этот подвиг можно сравнить даже с подвигом защитников Брестской крепости, в течение месяца они удерживали здесь оборону. В распоряжение рогачевских краеведов попало неоспоримое доказательство – 45-я пехотная дивизия вермахта первой штурмовала Брестскую крепость.

Геннадий Титович, директор музея «Лёс салдата» Рогачевского районного центра туризма и краеведения:

В операции «Багратион», конкретно в Бобруйском котле, погибла окончательно 45-я дивизия вермахта. Это любимая дивизия Адольфа Гитлера. Основная масса солдат этой дивизии – это были австрийцы, которые, когда приезжают к нам, в Рогачев, приходят в музей «Лёс салдата», не любят говорить о войне.

Михаил Миронов, поэт:

Горело все, что не должно гореть. Кирпич оплавился, и сталь изнемогала. Ну как, скажи, могли здесь уцелеть и из какого люди были из металла?

Александр Плескунов:

В разрушенный город возвращаются дети, мать или бабушка скорее всего. И хотелось бы заметить, что всегда войну начинают мужчины, а страдают женщины и дети. Сегодня мы наводим мосты, развиваем города, и жизнь в них течет спокойная, как река. Говорит сама природа: аисты облюбовали место рядом с застывшими в воздухе сородичами на стеле в честь героев «Багратиона».

Максим Семашко, ученик средней школы № 5 Рогачева:

Герои, которые за нас воевали, уходили в таком же возрасте, как и я, и отдавали за это свою жизнь, чтобы мы сейчас были в достатке, чтобы не было никаких войн. Рогачевские школьники исследовали полсотни биографий тех, кому в начале войны было 18-25 лет, и пришли к выводу, что по способностям и силе воли молодежь 1940-х намного старше нынешней. За научное открытие за ученической партой несколько учеников получили спецпремии главы государства. Лидия Ивановна попала концлагерь в 13. Ее тогда считали уже взрослой.