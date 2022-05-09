«Немец пускает овчарку, она его загрызает насмерть». Вот как проходила операция «Багратион» в годы ВОВ
В битве за Родину в годы Великой Отечественной войны на территории нашей страны было развернуто сразу несколько военных операций. Самой филигранной и эффективной стала «Багратион». С помощью нее многие города и деревни удалось освободить окончательно. Мало кто знает, но сама операция начиналась с рогачевской земли. Именно отсюда «оттолкнулись» войска Рокоссовского, освободив всю Беларусь.
Оксана Семашко побывала на своей малой родине в Рогачеве и собрала воспоминания земляков о тех, кто защищал своими жизнями нашу.
Оксана Семашко, корреспондент:
Сейчас мы находимся в уникальном месте, где сливаются две реки Днепр и Друть. Это территория Рогачева, моя малая родина. В годы Великой Отечественной войны вода в этих реках была красной от крови мирных жителей. Фашисты расстреливали моих соотечественников и сбрасывали их тела с обрыва. Чтобы остановить это кощунство, с рогачевской земли был нанесен один из двух главных ударов в операции «Багратион» по противнику.
Еще одно исключительное место. В этой лесной глуши в Коноплицах начиналась операция «Багратион». Почти 78 лет назад здесь было так же дождливо и туманно, поэтому с развертыванием операции на бобруйском направлении немного пришлось повременить. 24 июня 1944-го в 3:50 4 тысячи орудий и минометов нанесли удар по позициям врага. Ныне уставшие от тяжелых тех боев машины обрели покой в парке.
Лариса Литвинова, учитель-методист истории и обществоведения средней школы № 6 Рогачева:
Центральным местом нашей экспозиции является панорама боя, на которой мы видим со стороны Зборова, что представлял собой Рогачев в период обороны.
В ходе Рогачевско-Жлобинской операции был создан плацдарм для мощного рывка «Багратиона».
Александр Плескунов, старший научный сотрудник Рогачевского музея Народной славы:
Кулак советского солдата, держащего в руках пистолет-пулемет Шпагина как символ защиты и освобождения не только нашего района, но и нашей страны, освобождения всей Европы.
Здесь представители ставки Верховного Главнокомандующего следили за ходом боев, принимали участие в них и руководили войсками. После освобождения на этом месте вырос мемориал защитникам Друцкого плацдарма. Три шпиля символизируют советские штыки, которые нанесли поражение врагу. Память о своих героях здесь уже 25 лет берегут волонтеры туристско-краеведческой экспедиции «Багратион».
Вы уже не юный багратионовец. Уже раз вы участвовали в нашей экспедиции «Багратион». Спасибо за ту работу.
От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой.
Историческую правду о безвозвратно ушедших в вечность земляках-героях внуки и правнуки накапливают для будущих поколений.
Валерия Климова, ученица средней школы № 6 Рогачева:
Мы читали письма жителей сожженных деревень, представленные музеем «Карлсхорст» из Германии. Они помогли нам наиболее точно представить положение мирного населения в военные годы.
Максим Заяц, ученик средней школы № 6 Рогачева:
Открыл архивные данные на сайте «Партизаны Рогачева. Память народа», ввел данные своих предков, нашел прадедушку, который служил, защищал нашу Родину. Благодаря этому написал исследовательскую работу, получил хорошую оценку.
Лариса Литвинова:
Когда я рассказываю своим ребятам о войне и роли Рогачева в Великой Отечественной, сначала начинаю о том Днепровском рубеже в июне 1941 года, когда бойцы бригады комбрига Петровского обороняли наш город. Этот подвиг можно сравнить даже с подвигом защитников Брестской крепости, в течение месяца они удерживали здесь оборону.
В распоряжение рогачевских краеведов попало неоспоримое доказательство – 45-я пехотная дивизия вермахта первой штурмовала Брестскую крепость.
Геннадий Титович, директор музея «Лёс салдата» Рогачевского районного центра туризма и краеведения:
В операции «Багратион», конкретно в Бобруйском котле, погибла окончательно 45-я дивизия вермахта. Это любимая дивизия Адольфа Гитлера. Основная масса солдат этой дивизии – это были австрийцы, которые, когда приезжают к нам, в Рогачев, приходят в музей «Лёс салдата», не любят говорить о войне.
Михаил Миронов, поэт:
Горело все, что не должно гореть. Кирпич оплавился, и сталь изнемогала. Ну как, скажи, могли здесь уцелеть и из какого люди были из металла?
Александр Плескунов:
В разрушенный город возвращаются дети, мать или бабушка скорее всего. И хотелось бы заметить, что всегда войну начинают мужчины, а страдают женщины и дети.
Сегодня мы наводим мосты, развиваем города, и жизнь в них течет спокойная, как река. Говорит сама природа: аисты облюбовали место рядом с застывшими в воздухе сородичами на стеле в честь героев «Багратиона».
Максим Семашко, ученик средней школы № 5 Рогачева:
Герои, которые за нас воевали, уходили в таком же возрасте, как и я, и отдавали за это свою жизнь, чтобы мы сейчас были в достатке, чтобы не было никаких войн.
Рогачевские школьники исследовали полсотни биографий тех, кому в начале войны было 18-25 лет, и пришли к выводу, что по способностям и силе воли молодежь 1940-х намного старше нынешней. За научное открытие за ученической партой несколько учеников получили спецпремии главы государства.
Лидия Ивановна попала концлагерь в 13. Ее тогда считали уже взрослой.
Лидия Ракутова, бывшая малолетняя узница концлагеря «Озаричи»:
Как они издевались! Вот мальчик лет 10, не добежал еще, бегал ребенок, выскочил поглядеть, даже близко не дошел до проволоки или до дверей, немец пускает овчарку, она его загрызает насмерть. Мама ищет, где сын, и она прискакивает, видит – лежит, падает на колени, обнимает сына. А немец ее убивает.
Сущим адом были и подачки от фашистов в виде хлеба, зараженного тифом, малярией и дизентерией. Кто ел, тот погибал. После войны в Гомеле судили 17 немецких генералов. От показаний свидетелей город стонал.
Белорусские города стали местами боевой славы для многих творческих людей. Классик Симонов в своем дневнике увековечил символ Рогачева. Он писал: макали черные сухари в сладкое сгущенное молоко, давно не ел ничего вкуснее. Вот такие воспоминания сладкого и горького ужаса войны. До полной Победы от рывка первого дня операции «Багратион» оставалось меньше года.
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